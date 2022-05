El Duet Daura protagonitzarà el primer concert del projecte educatiu de la Fundació ONCA

Andorra la VellaEl Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, han acordat iniciar una nova edició del projecte educatiu que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. El primer concert familiar és una producció a càrrec del Duet Daura, format per Pilar Planavila (acordió) i Ivan Caro (gralla, flabiol i el bot d’Aran), titulat El bagul de la música tradicional del Pirineu.

L’espectacle té com a objectiu fer gaudir i descobrir els sons més característics del nostre territori amb el so de la gralla, el flabiol, el pandero quadrat, el bot d’Aran i l’acordió. A més, s’escoltaran cançons amb tonades occitanes i catalanes. L’actuació es durà a terme el dissabte 14 de maig, al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, amb quatre sessions, a les 10.30, a les 12, a les 16 i a les 17.30 hores. L’espectacle està recomanat a infants de 4 a 10 anys i té una durada aproximada de 50 minuts. Les entrades es posen a la venda aquest mateix dilluns a la web www.onca.ad i tenen un preu de 10 euros per unitat familiar de màxim de 4 persones. L’actuació compta amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany.

El segon espectacle familiar serà el dissabte 11 de juny amb Pamina Trio i l’espectacle La flauta màgica. El trio, format per Marta Santamaria (flauta), Jordi Coll (violí) i Anna Costa (violoncel), durà a terme tres passis a les 11, a les 12 i a les 16 hores. L’espectacle és una reducció i adaptació de l’òpera de Mozart que permet entrar en un món d’aventures, palaus amb princeses presoneres, personatges malvats i instruments màgics i està recomanat a infants de 4 a 10 anys. Les entrades es posen a la venda el 30 de maig a www.onca.ad, per un preu de 10 euros per unitat familiar d’un màxim de 4 persones. Aquesta actuació també compta amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany.

El següent espectacle programat en el marc del projecte educatiu serà el dissabte 24 de setembre, i anirà a càrrec de la companyia Pels més menuts, amb l’espectacle Soul & Funk. Tindrà lloc a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià a Sant Julià de Lòria. La proposta consisteix en un concert pels més petits de casa i per les seves famílies, per escoltar un repertori de peces musicals que portaran a descobrir el bategar del cor de la música negra a partir d’aquelles cançons que surten de l’ànima, el soul, i l’electricitat i el ritme de la música funky. L’espectacle està recomanat a infants de 0 a 5 anys i s’han programat tres sessions, a les 10.30, a les 11.30 i a les 12.30 hores. Les entrades es posen a la venda el 9 de setembre a la web www.onca.ad, al mateix preu de 10 euros per unitat familiar d’un màxim de 4 persones. L’actuació compta amb la col·laboració del Comú de Sant Julià de Lòria.

El darrer concert familiar programat per aquesta temporada serà el dissabte 10 de desembre, a les 11, a les 12.30 i a les 16.30 hores, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. Serà a càrrec de la companyia Com Sona? amb l’espectacle Ba Ba Bach! que crea una atmosfera màgica a través del so i la llum i fa una proposta de proximitat per a tota la família, inspirada en melodies de J. S. Bach. La funció està pensada per a infants de 0 a 3 anys i les entrades es poden comprar a partir del 28 de novembre a www.onca.ad, per un preu de 10 euros per unitat familiar d’un màxim de 4 persones. Aquesta actuació compta amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella.