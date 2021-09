Duo de cordes per celebrar les Jornades europees del patrimoni

OrdinoLa Fundació ONCA, impulsada pel Govern d'Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, ha tancat aquest dissabte les Nits d'estiu als museus, a l'Era Gran de Casa Rossell d'Ordino. L'actuació que han dut a terme el duo de l'ONCA format per David Olmedo (violí) i Gaëtane Dunyslaeger (violoncel) s'emmarca també en les Jornades Europees del Patrimoni, i ha permès els assistents gaudir del programa titulat 'Diàlegs per a violí i violoncel'.

El duo proposa un viatge musical centrat en diferents autors de reconegut renom com Haydn i Beethoven, "fent-nos descobrir altres autors com Kodály, Halvorsen i Heller", segons ha informat Olmedo. "És un recorregut per diversos autors europeus, que d'alguna manera, també formen part del patrimoni europeu que ens representa", ha remarcat.

Pel que fa al concert de celebració del vintè aniversari de la creació de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca), titulat '20 anys d'emocions', se celebrarà diumenge a les 12 hores, a l'Auditori Nacional. La producció anirà a càrrec de la Jonca i comptarà amb la col·laboració de músics de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA), sota la direcció del director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí. El programa planteja un recorregut històric que va des de l'exuberant força de les danses del barroc francès de Rameau fins a l'alegria de la Fiddle dance de Fletcher (compositor de principis del segle XX), passant per la lluminositat d'una de les simfonies de joventut de Mozart i la tendresa del Schubert més íntim.