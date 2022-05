Encamp acull l’exposició pictòrica de Véronique Bandry

EncampLa sala d'exposicions del Punt d'Informació Juvenil d'Encamp (PIJ) acull des d'aquest divendres una exposició pictòrica de l'artista Véronique Bandry. L'exposició es pot visitar de forma gratuïta i estarà disponible fins al 15 de juny. La mostra ve de la mà de l'associació Philandorre, que enguany celebra els seus 45 anys amb una assemblea i diferents activitats a Encamp. Per commemorar les seves ascensions anuals, l'associació alterna les celebracions entre Andorra i França.

L'associació reuneix a col·leccionistes de segells postals del Principat i ja compta amb més de 130 adherits. En la visita d'aquest any, diversos membres han vingut al país per dur a terme l'assemblea i han visitat alguns indrets emblemàtics d'Encamp, com el museu Etnogràfic Casa Cristo o el Tremat.

El cònsol menor del comú d'Encamp, Jean Michel Rascagnères, ha destacat que "estem molt contents de comptar amb aquesta exposició, així com de l'assemblea i de la presència d'alguns dels membres de l'associació". A més, ha agraït al conseller comunal Enric Riba que hagi dut a terme l'organització tant de l'exposició com de l'acolliment de Philandorre.

Riba ha matisat que fa "25 anys que coneix l'associació" i que en el seu marc "s'han fet més de 20 exposicions a París. Enguany, aprofitant que l'assemblea es feia aquí, hem organitzat aquesta exposició, que se centra en diferents indrets Andorra".

L'exposició fa un recull de 25 obres que plasmen indrets destacats del Principat, com les Bons d'Encamp o l'església de Sant Miquel de La Mosquera, entre d'altres. La tècnica que utilitza Bandry és l'acrílic diluït, una forma de pintar que està a cavall entre l'aquarel·la i l'acrílic tradicional. Aquesta tècnica li permet jugar amb aspectes com l'opacitat i la transparència o l'ombra i la llum.

Un dels trets característics de les pintures de Bandry són els cels blancs, que representa en totes les seves obres com una massa uniforme. Segons l'artista, aquest fet li permet ressaltar els colors, i, alhora, aportar llum i equilibri visual. A més, com que no té el cel per representar les estacions o el temps, posa en context les pintures a través dels colors dels paisatges, la llum o la impressió de calor i de fred que evoca cada color.