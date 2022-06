Una seixantena de persones celebren la diada de la Mare de Déu de l'Ecologia

EncampCom cada primer dissabte del mes de juny, Encamp ha celebrat la diada de la Mare de Déu de l'Ecologia, un esdeveniment que enguany s'ha celebrat amb plena normalitat després de la pandèmia. La celebració ha tingut lloc a l'espai on s'ubica l'adoratori, al mig del camí de les Pardines.

La diada ha començat amb una plegaria a la Mare de Déu de l'Ecologia i, tot seguit, hi ha hagut la tradicional cantada de gojos i ofrena floral. Per acabar s'ha ofert coca i xocolata als assistents i s'ha fet el repartiment de l'Espígol. Hi han assistit una seixantena de persones, entre les quals els consellers comunals Èric Alguacil, Josefina Rodríguez, Andreu Riba i el conseller de cultura i Afers Socials David Cruz.

L'oratori de la Mare de Déu de l'Ecologia és un petit adoratori d'època moderna situat a l'aire lliure, al camí de les Pardines d'Encamp. Va ser construït l'any 1999 i ofereix una magnífica vista de la vall d'Encamp.