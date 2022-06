Encamp restaura el molí del Guillem, que ja torna a fer farina

EncampEl comú d'Encamp ha inaugurat aquest dilluns a la tarda la restauració i rehabilitació del molí del Guillem, la qual ha tingut un cost de 10.000 euros per la corporació i s'ha dut a terme durant un període de tres mesos. Ho han manifestat la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, i el tècnic de museus d'Encamp, Robert Lizarte, qui ha posat en relleu que en el procés de restauració s'ha tingut en compte la història de l'edifici, tot respectant, en la mesura del possible, el seu estat original. "S'ha reparat el banc on reposa el rodet del molí que estava podrit i s'ha repassat tota la fusta de l'interior. També s'han respectat les parets de fang tradicional i s'ha col·locat una il·luminació adient", ha exposat.

En aquest sentit, Lizarte ha posat en relleu que la infraestructura ja torna a fer farina, tot recordant que no feia farina des d'aproximadament els anys noranta. El tècnic també ha comentat que, tot i que la instal·lació tradicional data del segle XVI, a mitjans del segle XVIII hi va haver unes inundacions i esllavissades que van afectar el molí i la família Guillem, "en lloc de tirar-lo a terra i fer-lo de nou, el va aixecar per evitar riscos".

Des del comú, amb la voluntat de donar a conèixer el patrimoni cultural i històric de la parròquia, s'inclourà la visita del molí del Guillem a les rutes turístiques que s'organitzen al llarg de la temporada d'estiu. La cònsol també ha apuntat que s'està treballant per poder actuar a tots els nuclis de la parròquia per potenciar-los "al màxim" i "recuperar el llegat que ens van deixar els nostres padrins per tornar-los a retransmetre i fer valdre aquests indrets tan bonics que tenim a Encamp". Mas ha calculat que prop de 3.000 persones recorren aquesta ruta durant la temporada d'estiu i ha posat de manifest que la ruta del molí es complementarà amb els murals de la Samantha Bosque, que seran inaugurats per la corporació ben aviat.

Per la seva banda, des de Casa Guillem, una de les hereves, Íngrid Torres, ha agraït la bona voluntat i col·laboració de l'administració comunal per rehabilitar-lo i tornar-lo a posar en funcionament. "Per nosaltres és un orgull tornar-lo a veure funcionar, ha format part de casa i de la nostra història d'ençà que érem petits i com a família sempre hem donat suport a la cultura", ha asseverat. A l'acte d'inauguració hi han assistit bona part dels consellers de la corporació i, aprofitant que la infraestructura torna a estar en funcionament, s'han repartit uns pans entre els presents amb l'escut.