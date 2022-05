Les entrades pel concert 'Conte de la flauta màgica' ja es troben a la venda

Andorra la VellaEl Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, continuen amb el projecte educatiu que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. Les entrades pel segon concert familiar 'Conte de la flauta màgica', una producció a càrrec de Pamina Trio, format per Marta Santamaria (flauta), Jordi Coll (violí) i Anna Costa (violoncel), ja estan a la venda des d'aquest dilluns. L'espectacle es durà a terme el dissabte 11 de juny de 2022 a la sala del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany amb tres passis, a les 11, a les 12.30 i a les 17 hores, i està recomanat a infants de 4 a 10 anys. Les entrades es poden adquirir a través del web www.onca.ad per un preu de 10 per unitat familiar amb un màxim de quatre de persones. L'actuació compta amb la col·laboració del comú d'Escaldes-Engordany.

El concert familiar té una durada aproximada de 50 minuts i el fet que es dirigeixi a una franja àmplia de públic es deu al fet que aquesta òpera de Mozart permet lectures diverses. És una obra que permet entrar en un món d'aventures, palaus amb princeses presoneres, personatges malvats i instruments màgics. Mozart va compondre aquesta obra amb la idea d'arribar a un públic popular i la va escriure amb un llenguatge molt proper i assequible. Conjuntament amb la narració de la història, explicada per la Reina de la nit, s'interpretaran amb una adaptació a trio de flauta, violí i violoncel algunes de les àries més conegudes de l'òpera.

Els personatges que es podran veure durant l’espectacle seran: la Reina de la nit, una dona orgullosa que té poders màgics; Tamino, un jove príncep; Papageno, un personatge que es dedica a caçar ocells; Sarastro, el sacerdot guardià del temple de la saviesa; Monostatos, un criat al servei de Sarastro; Pamina, la filla de la Reina de la Nit, una princesa dolça i de bon cor, i Papagena, la companya de Papageno.