Escaldes-Engordany i Cervera s'uneixen per promocionar el talent musical juvenil

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany i l'ajuntament de Cervera treballaran conjuntament amb l'objectiu de promocionar el talent musical juvenil amb l'organització de la primera edició del Concurs Escaldes Sound i del seu homònim de la localitat catalana. A partir d'aquest mateix dimarts, segons s'ha anunciat durant la roda de premsa de presentació, s'obriran les inscripcions fins el proper 11 de juny per als joves d'entre 12 i 30 anys, que hauran de presentar les seves maquetes. Hi podran participar solistes i grups. Els primers hauran de ser residents al Principat i els segons podran tenir com a màxim vuit integrants, la meitat dels quals hauran de ser residents al país, i hauran de ser tenir un repertori suficientment ampli com per fer un concert d'uns 40 minuts. A principi de juliol es coneixerà el guanyador, que es decidirà mitjançant votació popular i el veredicte d'un jurat a parts iguals. Els vídeos dels participants es publicaran al compte de Youtube del departament de Joventut del 16 de juny al 4 de juliol. El guanyador dels dos concursos –el d'Andorra i el de la localitat catalana– faran un concert a Escaldes-Engordany el 12 d'agost amb motiu del dia internacional de la joventut i un altre durant la festa major de Cervera, el tercer cap de setmana de setembre.

L'organització no s'ha marcat cap objectiu concret pel que fa a la participació, sobretot perquè és la primera vegada que se celebra, però esperen arribar, com a mínim, a la desena de propostes. "Tenim contactes de joves que participen al Talentejant, els quals els hi farem saber, tot i que sabem que alguns no serien aptes perquè només tenen dos o tres cançons en el repertori, però igualment els avisarem per si tenen material nou, i farem tota la divulgació possible per arribar al màxim de gent, així que també hem parlat amb les escoles de música, perquè sabem que molts joves s'hi concentren, i des d'allà és on es formen les bandes que tenim tombant pel país", ha explicat el conseller de Joventut del comú d'Escaldes-Engordany, Joao Lima.

La tria de Cervera per treballar conjuntament amb l'objectiu de donar un espai al jove talent musical es va produir gràcies a la iniciativa de la localitat catalana. Segons Lima, "la proposta ens va arribar de part seva, mentre nosaltres estàvem buscant què podíem fer a nivell musical, ja que en aquell moment ja estàvem intentant fer un concurs per tenir un grup d'Andorra que pugués tocar, i parlant amb Cervera, que ens va presentar aquesta bona proposta, vam pensar que encaixava molt bé en els plans que teníem per endavant". Segons s'ha fet públic des del comú escaldenc, l’ajuntament de Cervera assumirà les despeses de manutenció i pernoctació de tots els membres del grup andorrà guanyador, així com les despeses derivades de l’organització i publicitat del concert.