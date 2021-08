FEDA tanca les Nits d'estiu 2021 amb un ple total

Escaldes-EngordanyLa visita teatralitzada al camí hidroelèctric d’Engolasters ha tancat les Nits d’estiu organitzades enguany per FEDA Cultura. A través de tres guies molt especials, a Lluïsa, la senyora Rosa i el senyor Creus Vidal, un dels enginyers protagonistes del naixement de la principal infraestructura hidràulica del país, els visitants s'han traslladat als primers anys de FHASA i han fet viure als assistents els costums i la feina d’aquells treballadors i treballadores de principis del segle XX.

L'encarregada del Museu de l'Electricitat, Katia Vilana, ha explicat minuts abans de l'inici de la funció que l'obra, "amb notes d'humor constant", està dividida en tres espais diferents i els espectadors van fent el camí amb els actors. Vilana ha valorat "molt positivament" el balaç que FEDA fa de les Nits d'estiu 2021. "Hem omplert les sis convocatòries organitzades i ja estem pensant en l'edició de l'any vivent davant la bona acollida que ha tingut, fins i tot hi ha gent que s'ha quedat fora per la limitació d'aforament", ha lamentat. La responsable del Museu de l'Electricitat també ha manifestat la seva satisfacció d'haver pogut celebrar les sis dates sense que el temps "hagi jugat una mala passada" i ha destacat que van poder fer la visita de la pluja d'estels, "a diferència de l'any anterior, que els núvols no van permetre veure aquest fenomen".

Les activitats que FEDA Cultura ha sumat a l’esdeveniment de les Nits d’estiu als museus, que han estat gratuïtes i adaptades a la situació sanitària, han tingut una gran acollida per part del públic, que ha valorat positivament propostes singulars que lliguen la història hidroelèctrica del país a l’entreteniment i la sensibilització, a través de la cultura i la ciència.