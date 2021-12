La Fundació ONCA estrena el videoclip de la felicitació de Nadal

Andorra la VellaLa Fundació ONCA, impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, estrena la felicitació de Nadal virtual en format videoclip per desitjar bones festes. La felicitació està protagonitzada per músics de l’ONCA i, per primera vegada, ha comptat amb la col·laboració de sis músics de la Jonca. La part artística es complementa amb la col·laboració d’Ivan Caro, músic vinculat al programa destinat a les persones de la Fundació.

Segons ha manifestat Joan Hernández, director artístic, “al vídeo, hem volgut unir tradició, patrimoni i música i vàrem creure interessant situar l’escena en un dels museus més importants del país." Pel que fa a la part musical, segons Gumí, “hem escollit una peça tradicional del país que aglutina un dels nostres objectius artístics actuals, que és el de promoure el nostre patrimoni musical i aconseguir que el públic se’l faci seu.”

El flabiol i el tamborí d’Ivan Caro i divuit músics de corda, sota la direcció d’Albert Gumí, han estat els participants del vídeo. Joan Hernández ha signat la direcció artística donant forma a la seva idea dramatúrgica. L’enregistrament de l’àudio, que va anar càrrec de Jordi Botey, va tenir lloc el diumenge 21 de novembre a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino. La direcció del vídeo, que va anar a càrrec de l’artista andorrà Héctor Mas, es va realitzar el mateix diumenge al Museu Casa d’Areny-Plandolit.