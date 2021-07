Una galeria d'art a Engolasters

Escaldes-EngordanyQuè hagués passat si ens haguéssim confinat en entorns naturals sense població? Aquesta és la pregunta que pretenen respondre les 49 obres exposades a la 4a Biennal Internacional Andorra L'Andart. Una setantena d'artistes han instal·lat les seves obres contemporànies als camins que recorren el llac d'Engolasters per transformar en una galeria d'art a l'aire lliure les parròquies d'Encamp i Escaldes-Engordany. La inauguració de l'exposició s'ha fet aquest dijous a la tarda a la caseta del guarda de FEDA amb la presència del cap del Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, el comissari de la Biennal, Pere Moles, entre d'altres representants del Govern, les institucions públiques i privades culturals i alguns dels artistes nacionals.

L'objectiu de l'exposició, que es podrà veure els pròxims 77 dies, és oferir al visitant una visió polièdrica des de diverses disciplines i temàtiques al voltant dels canvis que la por i la incertesa de la pandèmia han generat en la nostra rutina. Les obres de L'Andart 21 volen fer reflexionar el visitant, ja sigui fent valdre la natura com a font de salut o amb propostes crítiques sobre el llast que genera la humanitat sobre els fràgils ecosistemes naturals. Conceptes com solidaritat, solitud i aïllament també hi tindran espai. Tal com ha explicat Moles, serà una biennal "caminada", ja que engany s'ha ampliat el territori on s'exposen les obres, un fet que demostra "com creix aquest projecte". El responsable de l'exposició ha assegurat que es van rebre les sol·licituds de 200 artistes, i un cop seleccionats (25 nacionals i 40 internacionals) se'ls va deixar escollir el lloc on volien instal·lar la seva obra. "Una gràcia d'aquesta biennal és que les obres van canviant amb la natura, ja que no es toquen durant tota la seva exposició, una mostra de l'art efímer, així que veurem com envelleixen les obres", ha comentat.

Durant el seu discurs, el cap del Govern, Xavier Espot, ha recordat com de dur va ser el confinament per a artistes i gestors culturals i ha definit Andorra com "un escenari ideal per a una mostra així, ja que la natura és el millor espai per a la reflexió". Per la seva banda, la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha destacat que "l'art sempre ha estat un motor de canvi en la història del país, des de l'art romànic, amb la seva vessant espiritual, fins a l'art de la biennal, que té una voluntat creadora i participativa com l'Andorra d'avui". Mas també s'ha mostrat satisfeta d'haver ampliat el territori encampadà que acull obres de la Biennal i ha destacat que el camí de Les Pardines permet fer "accessible a tothom l'art". Al seu torn, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha puntualitzat que "l'art sempre serà un tret distintiu de la parròquia" i ha refermat el seu suport per les activitats culturals del país. En aquest sentit, ha destacat l'autobús a demanda que puja a Engolasters i que servirà també per als turistes que vulguin visitar L'Andart.

Després de l'acte, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, també ha valorat un esdeveniment com aquest, "que uneix institucions i crea sinergies entre les entitats públiques i les privades associades a la natura i la cultura, i amb un fort component turístic". En aquest sentit, Riva també ha remarcat que L'Andart "referma la importància dels artistes nacionals, però també dels internacionals que han volgut mostrar el seu art a Andorra".