El Geoparc Orígens rebrà aquest setembre la visita dels avaluadors de la UNESCO

TrempEl distintiu de Geoparc mundial de la UNESCO requereix revalidacions cada 4 anys. I es aquest any quan el Geoparc Orígens ha de revalidar el seu distintiu. Dos avaluadors comprovaran aquest setembre, del 14 al 18, els progressos fets en els últims anys per revalidar el certificat que va obtenir el 2018. Els avaluadors estaran cinc dies al Pallars i visitaran diferents novetats i avenços que el Geoparc ha realitzat en termes de conservació del patrimoni, recerca, educació, visibilitat i desenvolupament sostenible. En total, la visita preveu la participació dels diferents membres socis del Geoparc (19 municipis i dos consells comarcals) així com uns 50 agents clau i experts del territori, com són els agents rurals.

L'itinerari preveu visites amb experts locals del Geoparc Orígens i a diferents museus i centres d'interpretació com són la nova oficina de turisme de la Pobla de Segur o el nou centre d'interpretació de Vilanova de Meià. A més, es mostraran les millores a les georutes del Geoparc com els nous panells i mesures de conservació al jaciment d'Orcau-2.

Cada 4 anys els Geoparcs mundials de la UNESCO revaliden la seva designació i són sotmesos a auditories sobre el territori. Aquestes són realitzades per dos avaluadors assignats per la UNESCO que viatgen al Geoparc per comprovar que els progressos duts a terme i comunicats en informes dirigits a la UNESCO, són una realitat.

El Geoparc Orígens està gestionat per una Associació constituïda el 2015 i formada per 21 membres. La formen els municipis d'Abella de la Conca, Àger, Baix Pallars, Camarasa, Castell de Mur, Coll de Nargó, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, La Pobla de Segur, Llimiana, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, Torre de Capdella, Tremp i Vilanova de Meià, juntament amb els consells comarcals del Pallars Jussà i la Noguera. Aquesta Associació garanteix la governabilitat i la capacitat de desenvolupar el territori.