Govern destina 31.000 euros en reparar maquinària de la farga Rossell

OrdinoLa reparació de la maquinària història de la Farga Rossell tindrà un cost de 31.000 euros i el farà l'empresa Fusteria Arca. El termini d'execució és de vuit setmanes. A causa del pas del temps i de l'ús continuat, part de la maquinària de fusta del mall d'estirar, de la peixera, del peixeró i de la caixa de vents presenten degradacions que afecten el seu normal funcionament i que, consegüentment, cal renovar, segons informen des de l'executiu.

La Farga Rossell (1842-1876) és el darrer exemple d'una variant tecnològica del procediment directe que es desenvolupa als Pirineus orientals entre els segles XVII i XIX. Aquesta indústria produïa lingots de ferro bàsicament per ser exportats al mercat català, tot i que una bona part es quedava a Andorra.

La paraula farga serveix per designar no solament l'edifici on es troben el baix forn i els malls, sinó tot un conjunt interrelacionat d'espais i construccions. La Farga Rossell ha estat puntualment restaurada i globalment adaptada per convertir-la en centre d'interpretació. Les obres es van efectuar entre 1996 i 2002 i van incloure l'excavació arqueològica de les restes.

Adequació de l'església de Sant Joan de Caselles

L'executiu ha aprovat la contractació d'un professional de l'arquitectura perquè desenvolupi el projecte i la posterior direcció d'obra d'adequació dels espais i il·luminació interior i exterior de l'església de Sant Joan de Caselles. L'adjudicació s'ha fet a l'arquitecte Miquel Mercè per un import de 10.972,25 euros.

L'objectiu de l'actuació és efectuar, d'una part, el nou disseny de l'espai de l'antiga sagrera i, d'altra part, la il·luminació monumental de l'interior i exterior del temple. La voluntat de l'actuació és posar en valor el bé, que forma part de la candidatura conjunta a la UNESCO 'Els testimonis materials de la construcció de l'estat dels Pirineus: el coprincipat d'Andorra'. Sant Joan de Caselles és un dels més coneguts del romànic andorrà. L'església es troba vora l'antic camí que anava de Canillo als llogarets de la part superior de la vall.