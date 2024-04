Govern no ha rebut cap denúncia d'intrusisme contra el filòsof d'Andorra

Andorra la VellaArran l’exclusiva d’aquest diari sobre les declaracions d’un ‘youtuber’ resident que va afirmar que “va a un filòsof” a Andorra, el Col·legi de Psicòlegs d’Andorra (Copsia) ho té clar.

David Murias, el filòsof en el qual alguns youtubers residents cerquen creixement personal “és un exemple clar d’intrusisme professional”, segons el Copsia. Després d’aquest comunicat del col·legi, Govern s’ha pronunciat sobre la polèmica i ha convidat a Copsia a posar en coneixement els expedients que tinguin per tal de poder obrir un procediment, però ha afirmat que Govern no té cap denuncia sobre aquest cas.

“Aquest psicòleg o filòsof que pot fer tasques de psicologia a través d’una xarxa social, dir que no comptem amb cap denúncia formal, ni a través de cap dels ministeris, referent a aquesta temàtica, si ens arribés aquesta denúncia per intrusisme a través del Col·legi de Psicòlegs evidentment, el Govern l’analitzaria obriria el corresponent expedient i s’escau aquest procediment sancionador” ha afirmat Guillem Casal. Finalment, Murias no ha volgut fer declaracions.

Les paraules del youtuber Christian Vidal fan esclatar la polèmica

El tweet d'un psicòleg amb les paraules del resident, Christian Vidal, es va viralitzar "Yo cada 15 dias voy a un filosofo aquí en Andorra" qui li dona eines per afrontar els reptes a través d'un treball, Vidal va opinar que un psicòleg només tracta de pujar-te'n l'autoestima amb paraules i que, en canvi, amb un filòsof "tu has de treballar".

Aquest 'youtuber' acostuma a crear contingut sobre cotxes d'alta gamma, però també de negocis i projectes econòmics del seu dia a dia. Una de les més conegudes de les seves polèmiques van ser les declaracions sobre l'habitatge quan va adquirir al Principat una mansió de 3,2 milions d'euros.