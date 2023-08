El youtuber Christian Vidal confessa que un "Capo andorrà" del sector de l'habitatge li va dir que els preus baixaran en 2 anys

Andorra la VellaL'influencer Christian Vidal, conegut per la seva adquisició recent d'una mansió de 3,2 milions d'euros al Principat d'Andorra, ha compartit la seva opinió sobre el sector de l'habitatge andorrà en un vídeo recent. En aquest vídeo, Vidal analitza el mercat immobiliari d'Andorra i expressa la seva creença que els preus podrien disminuir en els anys vinents.

Segons Vidal, "Està tot ple de grues a Andorra. Quan acabin les obres, penso que hi haurà un excés de demanda i, quan això passi, d'aquí a 2 o 3 anys, els preus baixaran". L'influencer argumenta que, a mesura que la construcció s'accelera i s'acaba, l'oferta augmentarà, el que podria tenir un impacte en els preus dels habitatges.

Vidal també va compartir una anècdota a partir del minut 15 de vídeo, sobre com va ser informat per un desconegut "capo andorrà, dels tants que hi ha" que alguns habitatges van passar d'un preu de 550.000 euros a 230.000 euros, a la crisi del 2008. Segons Vidal aquest "capo andorrà" va aprofitar aquesta baixada de preus per adquirir propietats i aprofitar el seu rendiment.

"M'ho va dir el capo andorrà d'aquest sector, dels molts que hi ha, que estan competint els uns amb els altres, em va explicar que va haver-hi habitatges que van passar de costar 550.000 euros a 230.000 euros, aquesta persona com té molta liquiditat ho va continuar llogant i traient rendibilitat fins que ho ha venut", assenyala l'exparticipant de la Vetllada d'Ibai.