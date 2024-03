Qui és David Murias? El filòsof d'Andorra que busquen els 'youtubers'

Andorra la VellaConsultor, assessor filosòfic, escriptor, orador i conferenciant així es defineix David Murias. El filòsof d'Andorra que està ajudant al 'youtuber' Christian Vidal a afrontar els reptes personals del dia a dia. Ahir es va viralitzar un vídeo de Christian Vidal, youtuber resident també anomenat 'Torete', conegut per haver participat en la Vetllada d'Ibai, i amb un canal de YouTube de 115.000 seguidors.

Aquest 'youtuber' acostuma a crear contingut sobre cotxes d'alta gamma, però també de negocis i projectes econòmics del seu dia a dia. Una de les més conegudes de les seves polèmiques van ser les declaracions sobre l'habitatge quan va adquirir al Principat una mansió de 3,2 milions d'euros.

Ara s'ha tornat a fer viral per compartir la seva experiència a Andorra amb un filòsof autòcton "Yo cada 15 dias voy a un filosofo aquí en Andorra" qui li dona eines per afrontar els reptes a través d'un treball, Vidal opina que un psicòleg només tracta de pujar-te'n l'autoestima amb paraules i que, en canvi, amb un filòsof "tu has de treballar".

Segons fonts properes, David Murias és el filòsof de què el 'youtuber' parla i ben segur que no és l'únic. Alguns també el coneixeran pel seu programa a RTVA, Filosofia Pràctica, on analitza diferents autors i pensadors amb interpretacions que ens poden inspirar a la vida quotidiana. Al seu canal de YouTube tracta temes com: el desamor, la motivació, i diversos vídeos d'autoajuda. De fet, manté diversos pòdcasts i xarxes socials on el filòsof d'Andorra trasllada els seus pensaments.