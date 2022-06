'Les grans passions amoroses d'una nit d'estiu', la proposta de la Fundació ONCA als jardins de Casa de la Vall

EncampLa Fundació ONCA, emparada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, organitzen, el dimecres 29 de juny, a les 22 h, el tradicional Concert Jardins de Casa de la Vall, sota el títol Les grans passions amoroses d’una nit d’estiu. L’actuació serà a càrrec de setze músics de la Fundació ONCA dirigits per primera vegada per la concertino directora, Cati Reus. La dramatúrgia i la direcció escènica anirà a càrrec de Joan Hernández i comptarà amb la interpretació dels actors Gemma Garcia i Ivan Caro. Les entrades es poden adquirir a partir d’avui a la pàgina web www.onca.ad.

En aquesta nova cita estiuenca, la Fundació ONCA vol seduir de nou al públic amb una proposta centrada en el diàleg entre la literatura i la música. Per Albert Gumí, director artístic de la fundació, “es presenta una selecció d’algunes de les millors històries d’amor de la literatura de tots els temps maridades amb una selecció d’algunes de les millors músiques per a orquestra de corda de tots els temps”.

Amb tot això, l’ONCA comptarà per primera vegada amb Cati Reus, una de les violinistes de prestigi de l’escena catalana, com a concertino directora, i Gemma Garcia, actriu andorrana que s’incorpora a l’elenc d’artistes convidats per la Fundació ONCA. Garcia farà d’actriu juntament amb Ivan Caro, un dels artistes vinculats a diferents projectes de la Fundació.

L’espectacle s’ambientarà amb paraules d’obres literàries tan importants com la Divina Comèdia, Cyrano de Bergerac, Anna Karènina, i Romeu i Julieta, entre altres, acompanyades de pàgines musicals tan populars com el Cànon de Pachelbel, Andante cantabile de Txaikovski, Salut d’amour d’Elgar, Crisantemi de Puccini, entre altres.

Les entrades tenen un cost de 15 euros i es poden aconseguir a través de la web www.onca.ad. En cas de mal temps el concert es durà a terme al Teatre Comunal d’Andorra la Vella.