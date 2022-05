Hysteriofunk estrena un nou disc amb motiu del 25è aniversari del grup de rock amb la fusió musical de la Jonca i l’ONCA

EncampEl grup de rock andorrà Hysteriofunk llança el seu últim disc amb motiu del 25è aniversari de la banda. El disc repassa les millors peces musicals del grup i compta amb la unió musical de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca) i amb la col·laboració de músics professionals de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA), sota la direcció del director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí. El projecte, que té també el suport del Govern d'Andorra, es pot escoltar a partir d'aquest dimarts i es pot veure el primer single 'Lee Marvin' a través de YouTube de la Fundació ONCA i a les xarxes socials, com Instagram, i a plataformes de distribució digital, com Spotify, d'Hysteriofunk.

L'enregistrament del nou disc es va dur a terme en directe durant el passat 21 de novembre de 2021, en el marc del concert de Santa Cecília, a l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino, que va comptar amb un total de 34 músics sobre l'escenari. En aquesta edició es va aprofitar per celebrar el 20è aniversari de la Jonca i el 25è aniversari d'Hysteriofunk, on es va retre homenatge a un dels grups de rock més emblemàtics del Principat d'Andorra.

El director artístic de la Fundació indica que "agraïm que Hysteriofunk pensés en els clàssics del país per a celebrar el seu aniversari. Celebrar el 20è aniversari de la Jonca acompanyada d'una de les bandes més importants de l'escena andorrana va ser un somni que perdurarà per sempre més als arxius de les nostres emocions musicals".

Per la seva banda, el grup de rock agraeix a la Fundació ONCA "haver apostat per aquest projecte, pel suport i acompanyament rebut des del minut zero. A l'Albert Gumí per l'entrega i la passió, i a la Teresa Areny, cap de producció, per empènyer-lo fins a aconseguir-ho". El guitarrista del grup, Oriol Vilella, exposa que "estem molt contents i emocionats, ja que vam poder interpretar els nostres temes amb orquestra, que és un somni que teníem al cap des de feia molt temps. Sempre pensàvem amb aquesta possibilitat i ara que s'ha fet realitat, és molt emocionant".

El projecte d'enregistrament ha comptat amb l'equip tècnic de Tomi Pérez pel que fa al so, mescla i màster; Inuk Productions, al vídeo; Jordi Botey a la llum; Guillaume Burguez com a tècnic de monitors; Ray Molinari i Sandra Codina amb la fotografia, i Òscar Llauradó a l'artwork.

D'altra banda, el segon single es podrà escoltar a partir del 14 de juny. En aquest cas es tracta de la peça 'Je suis la merde', que compta amb la participació del cantant català Red Pèrill. També es podrà escoltar a través de les plataformes de distribució digital i comptarà amb un videoclip. El disc complet es podrà aconseguir a partir del 21 de juny a través de la web del segell de l'Espai de Música a l'adreça www.semmrecords.com, o bé comprant-lo físicament a la FNAC de Grans Magatzems Pyrenées, a la llibreria La Trenca o a l'Espai de Música Moderna. El cost és de 12 euros.

Festival Internacional de Jazz Escaldes- Engordany

La Fundació ONCA i Hysteriofunk també oferiran un concert en directe en el marc del 38è Festival Internacional de Jazz d'Escaldes-Engordany. Aquest tindrà lloc el dimecres 6 de juliol, a les 21.30 hores, al Prat del Roure. Sota el nom de Jazz Pícnic 'Celebració Vintage' amb Histeriofunk & ONCA, s'interpretaran un total de nou peces musicals arranjades per Albert Gumí, que faran un recorregut històric del grup de rock andorrà, que comptarà amb la interpretació de peces com 'Suïssa', 'Fase pastoral' o 'Je suis la merde'.