Inscripcions obertes fins al 7 de febrer per a participar en el concurs literari 'AMIC-Ficcions'

Andorra la Vella'AMIC-Ficcions, l'aventura de crear històries' és un concurs de creació literària per a joves impulsat per l'Associació de Mitjans de Comunicació de Catalunya (AMIC) que aquest curs arriba a la seva catorzena edició. L'any passat van participar en l'esdeveniment més de 2.970 estudiants de segon cicle d'ESO, Batxillerat i CFGM de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Aragó i Catalunya Nord. Per a aquesta edició, els estudiants que hi vulguin participar poden inscriure's fins al 7 de febrer del 2022 al web www.ficcions.cat.

L'objectiu del concurs és impulsar la creació literària i el treball en equip dels estudiants de secundària, batxillerat, o cicles formatius de grau mitjà amb inquietuds literàries i culturals. 'AMIC-Ficcions' vol continuar creixent i consolidar-se com el concurs de creació en llengua catalana de referència per als joves. Més de 223 instituts hi van participar en la darrera edició i, aquest curs, l'associació es proposa ser molts més gràcies a la participació de l'alumnat i a la col·laboració del professorat.

El concurs es desenvolupa a través del web www.ficcions.cat, un punt de trobada on, a més de publicar-hi les seves històries, els participants poden trobar-hi notícies, entrevistes i enllaços d'interès. 'AMIC-Ficcions' suggereix cinc inicis extrets de les següents obres publicades: 'La memòria de l'arbre', de Tina Vallès; 'Els desperfectes' d'Irene Pujadas, 'Com llàgrimes en la pluja' de Jordi Sierra i Fabra; 'Asfíxia' de Chuc Palahnuik', i 'La filla del rei d'Hongria' (autor anònim). A partir d'aquests fragments, l'alumnat ha de crear una història de tres capítols. La participació pot ser individual o en grups de fins a tres persones.

El jurat i els premis

La pujada del primer capítol començarà el 10 de gener del 2022 i el concurs finalitzarà el 28 de març, data límit per entregar el tercer capítol. El jurat, format per persones vinculades al món de la literatura i educació, valorarà la qualitat i l'originalitat de les històries. El veredicte es farà públic en diferents actes de cloenda territorials al llarg del mes de maig, on els finalistes i el professorat hi seran convidats.

L'organització del concurs premiarà les millors històries de cada territori. Els premis de l'edició d'enguany són un iPhone, una PlayStation, un iPad, un 'smartphone' i auriculars sense fils. També es premiaran als professors més motivadors dels diferents territoris que més alumnes hagin presentat al concurs i, entre els quals, més relats hagin arribat a la final. Entre els premis al professorat per províncies sortirà el premi al professor més motivador de cada territori, el qual estarà guardonat amb una estada per a dues persones, de dos dies i amb sopar o esmorzar inclòs.