Ioga a Les Solanelles

EncampDesprés de l'èxit que l'any passat van tenir les sessions de ioga a les Bons i Engolasters, enguany el comú d'Encamp ha sumat una ubicació més per a les classes a l'aire lliure; i no una qualsevol, aquest dissabte, una quinzena de persones han pogut gaudir de les vistes espectaculars de Les Solanelles mentre seguien les instruccions de la monitora Valeria Beriso.

Si a l'hivern la terrassa del bar situat a l'arribada del Funicamp sol estar ocupada pels esquiadors, a l'estiu -i almenys per un dia-, s'ha omplert d'estoretes, malles i bidons d'aigua per crear un gimnàs improvitzat on connectar-se amb la natura i amb un mateix. Tal com ha explicat Beriso, que enguany repeteix com a monitora, "l'objectiu és que la gent vingui més a la muntanya i faci més ioga; hem vingut aquí a trobar un vincle amb l'entorn i a fer una classe d'autoestima". El vent, que aquest matí bufava amb força, ha estat un aliat per combatre la calor i aportar un punt "salvatge" a la sessió, que s'ha fet a més de 2.500 mestres d'alçada. Val a dir que la pujada amb el Funicamp i la classe de ioga han estat totalment gratuïtes. Les altres dues sessions es van celebrar el passat 10 de juliol a Sant Romà de les Bons, i el 17, al llac d'Engolasters.

El conseller de Turisme i Reactivació de la parròquia, Nino Marot, ha explicat que "la intenció és fer aquest tipus d'activitats en llocs emblemàtics i turístics perquè creiem que és una manera diferent de conèixer els indrets, tant els locals com els visitants". Marot ha titllat "d'èxit" totes les sessions, que sempre s'han omplert. Tot i que la classe dura una hora, "molts dels assistents després es queden a la zona a gaudir de la restauració i la natura", ha afegit.

Natura i esport, tot l'estiu

Les activitats esportives dirigides i gratuïtes adreçades a majors de setze anys, del 5 de juliol fins al 3 de setembre que juntament amb els espectacles infantils i musicals completaran el calendari amb més de 80 activitats gratuïtes per aquest estiu. La novetat d'enguany, la marxa nòrdica, serà tres divendres, el dia 30 de juliol, el 20 d'agost i el 3 de setembre. Els pals per caminar els podrà dur cadascú i qui no tingui es facilitarà des del Comú. És una activitat adreçada a tots els públics, ja que no requerirà tenir una elevada condició física i és adequada també per a persones grans. El punt de trobada serà a les 10 h del matí davant del Complex Esportiu d'Encamp. Excepte pel 'cycling', per la resta d'activitats és necessari realitzar inscripció prèvia trucant al 732700, o en el cas dels socis dels centres esportius, també poden fer-la a través de la plataforma de reserva habitual dels centres esportius al web comuencamp.ad