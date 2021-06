El Jambo Street Music torna amb força però amb un format més reduït

Andorra la VellaDesprés que l'any passat no es pogués celebrar la setena edició per la pandèmia de la Covid-19, la vuitena edició del Jambo Street Music torna amb força aquest any amb un cartell atractiu però amb un format més reduït. D'entrada, el festival se celebrarà només durant dos dies (18 i 19 de juny), dos menys que en edicions anteriors. A més, els grups participants, la majoria andorrans però també d'àmbit internacional, seran poc més d'una vintena, mentre que altres anys se sobrepassava la trentena. Pel que fa als espais, només seran tres: la plaça del Poble, la plaça Guillemó i el carrer Anna Maria Janer (darrere de Casa de la Vall). "Serà una edició que la gent recordarà primer perquè significarà sortir de la pandèmia i, al mateix temps, recordarem que va ser una edició diferent i que els grups que van tocar van ser espectaculars", ha assegurat un dels organitzadors, Oriol Vilella, durant la presentació que ha tingut lloc aquest dijous al Centre de congressos d'Andorra la Vella.

Amb el patrocini del comú de la capital i Andorra Turisme, el Jambo Street Music haurà de complir amb un protocol sanitari que el ministeri de Salut ha d'acabar de dissenyar. Així i tot, el festival manté la ubicació al Centre Històric, tot i que en altres zones de la parròquia hi ha espais més grans. "El Jambo va néixer al Centre Històric per dinamitzar-lo, així que no és que no tinguem més espais, ja que al país passen moltes coses i el comú fa també moltes coses a altres ubicacions, però aquesta passa al Centre Històric i ha nascut per estar aquí; a més, a dia d'avui encara podem créixer en aquesta zona", ha explicat Toni Colom, un altre dels organitzadors. Com cada any, el festival serà gratuït i el primer que arribi hi podrà accedir, si hi ha lloc, a la zona dels concerts, que comptaran amb un equip de neteja i d'organització perquè cap espai estigui massificat. Segons Colom, "va arribar un moment que vam veure que tal com estava concebut aquest any era inviable, ja que no podíem tenir petits escenaris, i va ser quan vam encarar-ho d'una altra manera i vam reconèixer els tres espais grans que al final hem triat".

Valoració d'Oriol Vilella sobre l'edició d'enguany

L'edició d'enguany del Jambo Street Music començarà el proper divendres 18 de juny a quarts de set de la tarda i acabarà el dissabte dia 19 cap a mitjanit, amb una varietat d'estils musicals presents, com ara jazz, poc, rock, flamenc, soul o grups d'autor. El cartell d'artistes és molt variat. Hi figuren entre d’altres, la guanyadora d’un premi Grammy Ana Tijoux, cantant de hip hop i activista social; Marc Parrot, que presentarà l’espectacle 'Refugi'; l’australià Joel Sarakula; la californiana Maïa Vidal i el català Red Pèrill, amb la seva proposta de música electrònica. El talent andorrà anirà a càrrec de formacions com Els Pali, Manu & The Vodka’s, B Sharp, ESE i Green Note. "Estem entrant en la dinàmica de programar esdeveniments i superar la pandèmia, i aquest està en creixement i ens ajuda a diversificar l'oferta de cara a aquest estiu, ja que la gent té ganes de tornar a gaudir dels espais oberts", ha afirmat Enric Torres, director de Projectes d’Andorra Turisme. A més, se celebrarà durant la segona quinzena de juny, període en què Salut podria aixecar la prohibició de dur mascareta a l'aire lliure.

A l'agost, la festa major

Pel que fa a la festa major, que se celebrarà a principis d'agost com era habitual abans de la pandèmia, el conseller de Cultura i Promoció Turística del comú d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha explicat que a hores d'ara estan tots els grups tancats, un dels quals serà la Casa Azul. Quant als escenaris, encara no s'ha pres una decisió definitiva, ja que tenen dues opcions, o bé optar per la plaça Guillemó, com s'ha fet els darrers anys, o bé la plaça de Braus, com s'havia fet anys enrere, mentre que el Parc Central s'ha desestimat perquè estarà ocupat per altres esdeveniments en aquelles dates. Amb tot, existeix la possibilitat que el comú acabi optant per fer un concert a cada ubicació, tot i que la decisió encara no està presa.