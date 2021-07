Els jardins de la Farga Rossell es transformen en un cinema a la fresca

Andorra la VellaEn el marc de les ‘Nits d’estiu als museus’ i també englobat en el tercer cicle dels ‘Museus al 7è art’, el Ministeri de Cultura i Esports proposa la projecció de dos films que tracten la temàtica dels museus des de vessants diferents. Serà el tercer any que els jardins de la Farga Rossell es transformaran en una sala de cinema a la fresca amb dues sessions programades.

La primera pel·lícula es projectarà aquest dimecres 21 de juliol a partir de les 22 hores de la nit. El film escollit és ‘The Monuments Men’, dirigida per George Clooney. Explica la història de Frank Stokes (George Clooney), que, havent aconseguit convèncer el president dels Estats Units d’assumir el deure de salvar els tresors artístics de la cultura occidental de la destrucció del govern nazi, s’encarrega, ell i un grup de set directors de museus, conservadors i historiadors de l’art, de guiar els aliats en la recerca de l’art espoliat per tornar-lo als seus propietaris. La història toca de prop Andorra, ja que una de les peces més rellevants del patrimoni artístic del país va trobar-se en el mateix context històric.

La següent projecció tindrà lloc el dimecres 28 de juliol, també a partir de les 22 hores, amb la primera pel·lícula de la saga ‘Nit al museu’, un film dirigit per Shawn Levy. El film narra la història del vigilant de museus Larry Daley (Ben Stiller), que en acceptar la feina de vigilar un museu d’història comencen a passar coses extraordinàries: els personatges històrics cobren vida. Sobrepassat per la situació, demana ajuda a la figura del president americà Teddy Roosevelt, interpretat per Robin Williams, per resoldre el caos i salvar el museu.

L’assistència a les sessions és gratuïta, però cal reservar entrada prèviament, ja que el nombre de places és limitat. Per reservar cal trucar al telèfon (+376) 836 908.