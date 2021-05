Els joves de la Jonca i la Jocand, junts per primera vegada damunt l'escenari de l'Auditori Nacional

OrdinoLa Fundació ONCA, emparada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, ha celebrat aquest diumenge el tradicional Concert de Primavera, que sota el títol 'Peer Gynt on air', ha aplegat per primera els artistes de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca) i els de la Jove Companyia Nacional d'Andorra (Jocand) damunt l'escenari de l'Auditori Nacional. D'aquesta manera, segons ha explicat Jordi Coll, director del concert, "el programa d'avui ha estat una oportunitat fantàstica per escoltar els joves músics i actors del país", però també ha representat una bona ocasió perquè els talents hagin pogut pujar a l'escenari amb el suport dels músics de l'ONCA, ja que aquesta "és la millor manera d'aprendre".

El programa musical ha constat d'un total d'onze peces en què s'ha parlat de la història de Peer Gynt, l'aventurer sorgit de la ploma d'Henrik Ibsen, explicada a través de la magistral música incidental que va fer Edvard Grieg i amb una posada en escena que ha connectat el públic de manera divertida amb l'actualitat. Precisament, Coll ha posat en relleu que "tota la preparació ha estat un treball llarg des de fa mesos", que s'ha coordinat, a més, amb la dramatúrgia dissenyada per Juanma Casero. Quant a les interpretacions, ha manifestat que "totes les peces estan en un nivell molt alt", ja que s'ha vetllat per adaptar els ritmes "a la modernitat". En definitiva, l'actuació ha comptat "amb moments realment brillants i molt coneguts" que ràpidament ha identificat el públic.

Així doncs, algunes de les composicions que s'han pogut escoltar són 'El Matí', 'La mort d'Aese' o 'La dansa d'Anitra' i, al final del concert, també s'han interpretat altres dues obres de Grieg: l'op. 66 núm. 7 i l'op. 27 núm. 20, arranjades pel comissari artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, en una versió hip-hop.

Per la seva banda, el jove músic de la Jonca, Jordi Carro, ha explicat que "les peces que fem nosaltres consisteixen en unes versions adaptades a la nostra orquestra", per la qual cosa "se'ns fa bastant fàcil" interpretar les partitures. El jove ha reconegut la qualitat del treball final, destacant la col·laboració en aquesta ocasió dels joves actors.