L'Esbart Laurèdia trasllada la festa de final de curs a la plaça de la Germandat en forma de mostra

Sant Julià de LòriaL'Esbart Laurèdia es reinventa per mantenir viva la seva activitat associativa, cultural i artístics en temps de pandèmia. Al llarg d'aquest curs tan complex i excepcional, l'entitat reconeix que s'ha fet palesa la necessitat d'aplicar una pedagogia específica per complir amb els protocols i consignes sanitàries. És per aquest motiu que el tradicional espectacle de fi de curs que se celebra a l'auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, es trasllada enguany a la plaça de la Germandat en forma de mostra. Tindrà lloc el diumenge 20 de juny a partir de les 18 hores.

Així, cada secció (iniciació, infantils 1, infantils 2, juvenils, cos de dansa i bastoners) representarà dues danses adaptant les coreografies per poder ballar junts però amb distància, sense compartir elements, amb mascareta corporativa i seguint un circuit d'entrades i sortides a escena. Segons detalla l'Esbart en un comunicat, s'han utilitzat totes aquestes consignes per dur a terme un espectacle on es posa en valor la seguretat sense perdre la creativitat.