L'escultura d'un pop gegant de neu ja llueix al Pas de la Casa

Pas de la CasaDesprés d'uns dies de força treball, els artistes andorrans Emma Regada, Aranu Orobitg i Itziar Bádenas han finalitzat aquest diumenge al matí l'escultura de neu que van començar a esculpir divendres al Pas de la Casa, una exhibició que aquest any substitueix el clàssic concurs d'escultures de neu que se celebra anualment a causa de la pandèmia. Els artistes han estat treballant aquests dies sobre un bloc de neu de 20 tones i 24 m³, que ha donat com a resultat una figura de 6x2x2 metres.

Regada ha manifestat que la idea de crear un pop, desconeguda fins que no s'ha acabat de configurar l'obra, va sorgir a partir dels gustos dels tres artistes, per la qual cosa ha assegurat que la feina ha estat "fàcil" de fer pel que fa al treball conjunt. Tot i les bones temperatures registrades al Pas de la Casa, l'escultura aguanta la calor sense desfer-se i encara es podrà visitar durant aquest principi de setmana a la plaça de l'Església de la localitat encampadana.

Per realitzar l'escultura s'ha utilitzat la tècnica de tall. Primer, s'ha fet un dibuix del contorn lateral i del front sobre el bloc de neu, després s'ha començat amb el tall del cap i els forats superiors. A partir d'aquí, s'ha anat definint la forma fins a obtenir el resultat final.

Tot i la satisfacció d'haver creat una obra d'aquestes dimensions, Regada espera tornar a poder celebrar aviat el concurs d'escultures de neu, ja que "és tot un reclam" i permet als artistes relacionar-se entre ells i fer noves amistats.

Des del comú, el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha destacat que s'ha apostat per artistes del país "per fomentar l'art de proximitat" i que amb l'exposició d'enguany s'ha volgut seguir amb la tradició. I és que "encara que s'hagi canviat una mica de format, la idea és que l'activitat continuï i que l'any que ve puguem celebrar la 18a edició del concurs". Cruz també ha matisat que l'exposició de la figura és un reclam i una "experiència tant per als ciutadans com per als turistes que ens visiten".