L'ONCA i el Cor Rock d'Encamp omplen de gom a gom la plaça Guillemó

Andorra la VellaL'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA), emparada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, i el Cor Rock d'Encamp han omplert aquest dissabte la plaça Guillemó de la capital de gom a gom amb el concert en el marc de la celebració del Jamboo Street Music. D'aquesta manera, el director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, ha manifestat que s'han trobat sobre l'escenari més de cent músics, els quals han estat acompanyats per l'orquestra de corda de la Fundació i per la banda 'Black Thursday'. "La música és emoció i quan es va ben feta i s'uneixen esforços, és màgic, i el rock simfònic, barreja rock amb música clàssica és increïble. Són experiències que t'empoderen i et fan créixer", ha manifestat.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el codirector del Cor Rock d'Encamp, Jordi Porta, qui ha exposat que pels joves el fet de poder cantar en el marc del Jambo Street Music i amb música en directa serà "una experiència inoblidable". D'aquesta manera, les dues entitats musicals i la banda s'uneixen per homenatjar uns dels festivals de rock més importants de l'escena mundial com van ser el Woodstock i el Monterrey, festivals estatunidencs que van arribar a acollir més de 50.000 persones i artistes de renom.

El director artístic de la Fundació i arranjador de tot el programa, ha dirigit un medley de cançons titulat From Monterrey to Woodstock, que serà interpretat pels músics de l'ONCA i s'escoltaran peces com California dreamin' (The Mamas and the Papas) o Proud Mary (Creedence Clearwater Revival). Per la seva banda, Porta i Gil Blasi, directors del Cor Rock d'Encamp, han encapçalat peces per a cor i orquestra com Halo (Beyoncé Knowles, Ryan Tedder i Evan Bogart) o This is me (Benj Pasek i Justin Paul). El concertino d'aquest concert serà el violinista Pere Bardagí.