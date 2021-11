El llibre del Ral·li d'Andorra mostra una part de l'evolució i de la història del Principat

Ordino"És un llibre que recull tota una història d'Andorra", ja que "sempre he considerat que a través de l'automòbil es fa un pas per la història". Amb aquestes paraules, el president de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA), Enric Tarrado, ha presentat el llibre commemoratiu dels 50 anys del Ral·li d'Andorra titolat 'Ral·li d'Andorra. Un petit país, un gran ral·li'. De fet, Tarrado, qui ha participat en algunes edicions del ral·li, ha avançat, durant la presentació que s'ha celebrat aquest dimarts a l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino, que en el llibre es pot observar el canvi d'Andorra al llarg dels anys com també de l'automòbil.

Pel que fa al llibre, es troba distribuït en 50 capítols, un per any i cada edició es troba en dues pàgines. El seu autor, Josep Autet, ha exposat que els anys amb més abundància fotogràfica ocupen més espai, ja que disposen d'una galeria. En la presentació, Autet ha volgut destacar l'apartat del llibre dedicat a les figures andorranes que han guanyat el ral·li en més d'una ocasió. "Són uns apartats en els quals hi ha una petita biografia d'aquestes persones totes juntes en un mateix llibre" i és una manera d'homenatjar-los, ha indicat.

Tot i que el llibre disposa informació de cada any, Autet ha confessat que ha tingut dificultats en trobar fotografies i informació de les edicions entre els anys 73 i 78, a causa dels aiguats del 82, que van causar danys materials a l'arxiu de l'ACA. Així, per aquests anys "he hagut de picotejar" de tot arreu, tant d'hemeroteca dels diaris com també de classificacions i llistes d'inscrits que conservaven alguns pilots, ha manifestat, assegurant que la resta ha estat una feina senzilla de recollir i endreçar dades. En aquest sentit, però també ha declarat que fins que el Ral·li no va puntuar per cap campionat, ha estat més complicat trobar fotografies.

El llibre s'inicia l'any 1970 amb el primer ral·li de velocitat que va organitzar l'ACA. Fins aleshores, hi havia proves de regularitat i de turisme, ha manifestat, remarcant que el ral·li ha evolucionat molt i que no té res a veure el d'avui en dia amb el dels seus inicis tant pels cotxes com també pels pilots. Per fer el llibre, Autet, qui va ser copilot professional de ral·li, va participar en el 50è aniversari del ral·li per conèixer des de dins els trams, i va poder observar la dificultat d'aquest ral·li i alhora, va entendre les reticències d'alguns pilots catalans a participar-hi. D'altra banda, Autet ha comentat que el nom del llibre sorgeix pel fet que Andorra és un petit país, però que ha sabut mantenir un gran ral·li superant les dificultats i consolidant-se amb el temps.

Sobre l'actualitat del Ral·li d'Andorra, Tarrado, ha emfasitzat que gaudeix d'una bona salut. Tot i així, ha volgut recordar que s'ha passat d'un ral·li de velocitat a un ral·li de regularitat amb la particularitat que es fa amb carreteres tancades i no obertes. "Això implica una conducció diferent i més agressiva", ha exposat, remarcant el bon paper de l'ACA en el ral·li al llarg dels anys.

A banda de la presència de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l'acte també ha comptat amb l'assistència del president de la Federació Internacional de l'Automòbil, Jean Todt, qui s'ha mostrat molt satisfet d'estar a Andorra. De fet, ha destacat la bona reputació que té el país amb les competicions automobilístiques sobre neu i gel, i ha afegit que seria una gran oportunitat recuperar les carreres de kàrting.

L'acte també ha comptat amb la presència de diferents pilots separats per dècades. Així, en el primer bloc hi ha participat Josep March i Carles Santacreu; en el segon ho ha fet Toni Riberaygua i Gerard de la Casa; en el tercer els convidats han estat Jordi Ventura i Josep Maria Membrado; en el quart hi han assistit els pilots Ferran Font, Andre Ribolleda i Toti Sasplugas; i finalment, els representants de la darrera dècada han estat Joan i Laura Carrancà.