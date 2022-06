Més d'un centenar d'ordinencs no fallen a una diada de Sant Pere que recupera la normalitat

OrdinoMés d'un centenar de persones s'han aplegat novament aquest dimecres als entorns de l'església del Serrat d'Ordino per celebrar la festivitat de Sant Pere amb la tradicional missa i posterior aperitiu. Es tracta d'un esdeveniment que enguany ha pogut recuperar la normalitat després de dos anys celebrant-se amb restriccions a causa de la pandèmia. La missa, que ha tingut lloc en un envelat a tocar del santuari, ha estat oficiada per l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, coincidint amb la visita pastoral.

El cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha manifestat l'alegria que suposa per a les autoritats i la ciutadania poder recuperar amb plena normalitat els actes tradicionals per celebrar la diada del patró de la parròquia, ja que els anys anteriors "ho hem fet d'una forma bastant restringida". A més, s'ha felicitat que la missa hagi estat oficiada per Vives, que ha ofert "un sermó fantàstic adreçat a tota la gent de la parròquia". "Per a nosaltres ha sigut un dia especial", ha apuntat.

Pel que fa a la participació per part de la ciutadania, el cònsol ha posat en relleu que esdeveniments com aquest evidencien que "la gent té ganes de sortir", tal com també s'ha pogut veure en la resta d'activitats organitzades pel comú amb motiu de la diada del patró del poble.