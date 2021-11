Música clàssica i rock en el concert de Santa Cecília

OrdinoEl tradicional concert de Santa Cecília, que s'ha celebrat aquest diumenge a les 12 hores a l'Auditori Nacional d'Andorra, ha barrejat la música clàssica i el rock per celebrar el 20è aniversari de la Jove Orquestra Nacional d'Andorra (Jonca) i el 25è aniversari d'Hysteriofunk. La Fundació ONCA, impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, ha estat l'organitzadora del concert en el qual ha participat el grup de rock juntament amb músics de la Jonca i de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA).

El director artístic de la fundació, Albert Gumí, ha explicat que el concert es basa en clàssics del rock amb els temes d'Hysteriofunk adaptats. "No ha sigut complicat fer els arranjaments perquè la música és de molta qualitat", ha expressat, remarcat que ha intentat respectar en tot moment l'essència del grup, però "fent que l'orquestra dialogués i no només acompanyés". Aproximadament el concert ha durat al voltant d'una hora, amb un primer tema en solitari d'Hysteriofunk i després set temes llargs tocats conjuntament amb l'orquestra, amb una quarantena de músics a l'escenari.

Pel que fa a la tria de les cançons, el director artístic ha explicat que va ser un consens entre ell i el grup, i ha reiterat que cada tema tenia les seves peculiaritats i que ha intentat treure-li el màxim a cada un.

Per la seva banda, des d'Hysteriofunk s'han mostrat molt emocionats per poder fer aquest concert. "Havíem vist que els nostres temes tenien parts molt simfòniques i sempre havíem tingut la fantasia d'algun dia poder-ho fer amb una orquestra", ha indicat el guitarrista del grup, Oriol Vilella, qui ha comentat que les converses amb la Fundació ONCA per fer aquest projecte van començar fa uns quatre anys.

Quant al grup, Vilella ha manifestat que estan molt motivats i ha avançat que ben aviat tindran la presentació dels bolos per Catalunya. De fet, també ha comentat que esperen poder tenir el videoclip acabat abans de final d'any per poder-lo presentar al febrer en un concert amb la gent que ha donat suport per a fer-lo. Per aquest 25è aniversari, el grup ha reeditat els dos primers àlbums en vinil i amb un cd de regal. A més, tot aquest concert, s'ha enregistrat i "intentarem acabar l'any d'aniversari, el març del 2022, amb l'edició d'un disc amb el directe amb la Jonca", ha expressat Vilella. Finalment, el guitarrista ha remarcat que el grup està molt viu perquè més enllà de la música, el que els uneix és un gran amistat. "Sempre quedarà el fet de trobar-nos i tocar", ha confessat.

El concert de Santa Cecília