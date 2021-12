Música de discjòqueis andorrans als museus del país la nit de Cap d'Any

Andorra la VellaEl ministeri de Cultura i Esports, amb el suport de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA), i la col·laboració del museu Carmen Thyssen, l'espai Columba i el museu de l'Electricitat Mw Feda, tornen a presentar el projecte ElectroArt. La iniciativa, iniciada l'any passat, es tracta de la gravació en format audiovisual d'una sessió de música electrònica per part de cinc discjòqueis andorrans en tres museus destacats del país. El resultat es podrà veure la nit de Cap d'Any per Andorra Televisió després de les campanades.

El projecte, una idea original de la màquina del temps que es va impulsar el 2020 amb la Fundació Escena Nacional d'Andorra (ENA), es recupera per segon any consecutiu amb la Fundació ONCA amb la voluntat de fer arribar la música a totes les llars en una nit assenyalada. L'objectiu és promoure la cultura en un àmbit que està molt lligat amb l'oci nocturn i que està patint greus conseqüències arran de la pandèmia de la Covid-19.

ElectroArt vol ser la fusió entre dues disciplines diferenciades per demostrar que aquest estil musical també pot vincular-se amb els museus i l'àmbit cultural. A més, vol oferir un producte fet a Andorra i de qualitat per celebrar amb seguretat l'entrada de l'any 2022. En l'enregistrament s'ha optat per oferir sessions que tenen una durada d'uns quaranta-cinc minuts i en el qual es podran veure els diferents equipaments museístics escollits.

L'Espai Columba serà el primer equipament que apareixerà al programa especial amb el Dj Montalvo (Marc Montalvo), amb la gravació de la productora Mira Audiovisual. El museu de l'Electricitat Mw Feda comptarà amb el Dj John Holt (Joan Holthoefer) i el Dj RobZnow (Robert Ferrari) amb la productora Alca Films. El darrer espai serà el del museu Carmen Thyssen amb el Dj Richy Vuelcom (Ricard Capdevila) i la Dj Patricia Mantovani, amb l'enregistrament a càrrec de la productora Citric.