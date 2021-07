Música de Don Diablo per tancar la quarta actuació de l'Andorra Mountain Music

SoldeuL'Andorra Mountain Music va finalitzar ahir la quarta actuació del cicle de concerts que es desenvolupen durant el mes de juliol a la plataforma de Soldeu. El Dj i productor Don Diablo va oferir els temes més coneguts del seu repertori, centrat en la música electrònica, però que barreja amb altres estils com el rock o l'electro. L'assistència de públic, tot i que no serà fins al llarg del dia d'avui quan l'organització confirmi la xifra oficial d'assistents, va ser notable, arribant a milers de persones.

El cicle de concerts continuarà amb l'actuació de Dj Snake, el proper 24 de juliol, que substituirà l'inicialment previst concert de Texas, anul·lat a conseqüència de les restriccions sanitàries recentment imposades al Regne Unit, que obligarien el grup a superar una quarantena en la seva arribada a territori anglès. El plat fort de l'Anodrra Moutain Music arribarà el 31 de juliol amb l'actuació de David Guetta.

El concert de Don Diablo era el primer que se celebrava amb l'entrada en vigor de les restriccions per part del ministeri de Salut de prohibir el servei de restauració i beure per tal de frenar l'expansió de la Covid-19. El fet de no permetre al públic consumir a l'interior del recinte va deixar imatges de diversos 'botellots' als carrers de la zona, especialment a les voreres de la carretera.