Una nova temporada musical per reforçar vincles amb el món cultural i promoure la participació d'artistes nacionals

EncampLa passió per l'art, la cultura, les persones i la formació centraran aquest any el programa d'actuacions de la temporada 2022 de la Fundació ONCA, un projecte que enguany arriba a la 29a edició i que torna amb força després de la incertesa de la pandèmia. El programa d'actuacions, que s'ha presentat aquest dilluns al matí al ministeri de Cultura d'Encamp, té la voluntat de fomentar sinergies amb el món artístic i cultural del país, col·laborant amb esdeveniments com l'Andorra Sax Fest, la Cambra Romànica i el Jambo Street Music.

A més, tal com ha detallat el comissari artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, un eix important d'aquesta temporada també serà la participació activa d'artistes andorrans, col·laborant per segon cop amb el Cor de Rock d'Encamp i estrenant una obra del compositor andorrà Enric Bartumeu -una peça d'envergadura per a piano i orquestra-, així com les adaptacions d'obres de Joan Roure a càrrec de David Sanz. Precisament, Gumí ha destacat que aquestes peces formaran part del 'corpus' de música clàssica andorrana que ja es va iniciar el 2021 amb l'objectiu de crear un repertori propi i promoure la música del país tant dins com fora del territori andorrà.

De fet, Gumí ha assenyalat que la tradició de la música clàssica d'Andorra "és molt limitada", per la qual cosa "ens hem proposat rebuscar en l'arxiu a veure què trobem, com li podem donar una altra vida i crear així un repertori per crear aquest 'corpus' de música clàssica que creiem que és molt important". Així mateix, el comissari artístic de la Fundació ONCA ha exposat que la temporada també ha de servir per a promoure la qualitat artística de la mateixa orquestra convidant nous concertinos que aportin la seva vàlua com és el cas de Marta Cardona i Cati Reus, que per primera vegada es posaran al capdavant de la formació professional.

Alhora, es continuarà fomentant la rotació dels mateixos intèrprets de l'ONCA com a concertinos "donant-los un protagonisme que els implica intensament en el projecte", ha indicat Gumí, afegint que David Olmedo, Gabriel Coll, Sergi Claret i Jordi Coll es posaran al capdavant de l'ONCA i la Jonca en diferents projectes musicals.

Després de la Simfonia de Cap d'Any, el primer concert de la temporada 2022 serà el concert de la Constitució (14 de març), on per primera vegada participarà la Jonca i es comptarà amb Enric Bartumeu com a solista piano. A més, el comissari artístic ha anunciat que l'actuació de Santa Cecília (20/11) serà per primera vegada un concert inclusiu de gran format en el qual les peces estaran interpretades per músics de l'ONCA, la Jonca, les escoles de música del país i un grup de persones de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

Per la seva banda, la cap de producció de la Fundació ONCA, Teresa Areny, ha explicat que se continuaran duent a terme els concerts familiars. En aquest cas s'han dissenyat quatre sessions que s'iniciaran al maig i que presentaran estils ben diferents, "des de la música tradicional del Pirineu, passant per la música 'soul' i 'funk', anant per la de l'òpera i acabant amb la música barroca". En aquest sentit, ha recordat que la Fundació ONCA ha estat l'encarregada de crear, per segona vegada, el discurs musical que acompanya l'exposició 'Made in Paris' del museu Carmen Thyssen.

Finalment, cal destacar que l'ON-Carrer es redefineix aquest any i passa a anomenar-se 'Estiu amb l'ONCA'. El format va crear-se arran de la situació sanitària que impedia actuar als interiors i per això es va decidir treure la música al carrer. Ara, ha declarat Gumí, l'equip està treballant "per transformar l'acte" i estar present en diferents espais que acompanyin la música que sona. Amb tot, ha posat en relleu que la voluntat d'aquest any és "consolidar-nos al país i esdevenir l'Orquestra Nacional d'Andorra amb tot el que implica".