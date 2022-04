Ordino acull la presentació del llibre 'La Senyoreta', l'última hereva de Casa Rossell

OrdinoUn repàs per la vida i la història de Maria Lluïsa Riba Cassany, l'última hereva de Casa Rossell. Sota aquesta temàtica gira 'La Senyoreta', el treball literari que les coautores Josefina Porras i Núria Gras han elaborat per primera vegada a quatre mans i que han presentat aquest dimecres al vespre a l'Era de Casa Rossell d'Ordino. El llibre, per tant, és un treball que aprofundeix en un personatge rellevant de la història contemporània de la parròquia i que, segons les autores, ha estat molt incomprès.

Maria Lluïsa Riba Cassany va néixer el 1907 en una casa benestant, i des de molt petita ja li van inculcar que era noble. Va ser anys més tard quan es va autodenominar 'La Senyoreta' amb la voluntat de diferenciar-se de la resta del poble. Més enllà de la seva figura, Porras ha declarat que "el que hem volgut fer és descriure la seva època", passant per la joventut, l'edat adulta i arribant a la vellesa. Sense cap mena de ficció, les autores expliquen la seva història real gràcies a la documentació del fons de Casa Rossell extreta de l'Arxiu Nacional i a les nombroses entrevistes que han realitzat amb els veïns d'Ordino.

La idea d'elaborar aquesta obra va sorgir quan Porras i Gras van quedar captivades de l'última hereva durant l'exposició del Govern 'Una mirada interior'. En aquell moment, totes dues es van posar mans a l'obra per tal de conèixer més detalls de la seva vida i va sorgir l'oportunitat d'escriure el llibre a quatre mans. "Aviat ens vam adonar que només veiem les cartes que ella rebia, però no teníem les que emetia. Ens faltava veure quina personalitat tenia i l'única manera d'esbrinar-ho era parlar amb la gent d'Ordino que va coincidir amb ella", ha afirmat Gras.

La presentació de l'exemplar ha comptat amb la presència d'un nombrós públic i autoritats, entre les quals hi han pres part la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i els cònsols d'Ordino, Josep Àngel Mortés i Eva Choy. Durant la sessió també s'ha ofert una actuació del saxofonista Efrem Roca i s'ha comptat amb la participació de Jordi Guillamet, responsable del pròleg del llibre.