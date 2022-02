El Pas de la Casa acull l’exposició ‘Epifanies i falsos déus’, d’Alícia Luño

Pas de la CasaEl comú d'Encamp va inaugurar aquest dijous al vespre l'exposició 'Epifanies i falsos déus' de l'artista Alícia Luño, la qual estarà disponible fins al 3 de març a la Sala d'Exposicions de l'Oficina de Turisme del Pas de la Casa. L'activitat s'emmarca en el projecte desenvolupat del Govern i els set comuns, 'La cultura no s'atura', i recull un total de dotze pintures que capturen elements del paisatge i de l'entorn en el qual la mà de l'home ha creat un miratge i volen plantejar diverses reflexions als espectadors, com per exemple a què donem importància avui dia.

Durant la inauguració, el conseller de Cultura i Afers Socials encampadà, David Cruz, va destacar que és la primera vegada que l'espai "acull una exposició d'aquestes característiques" i va celebrar poder tenir l'exposició de Luño durant tot un mes, ja que és una manera de "fomentar i promocionar l'oferta cultural" al Pas.

Per la seva banda, Luño va posar de manifest que les pintures "mostren la captivitat del paisatge natural en el plànol urbà que hi ha a Andorra". A més, va posar en relleu que per a ella ha estat molt interessant poder participar en un projecte com 'La cultura no s'atura', tot considerant ajuda a dinamitzar el treball dels artistes locals. També va agrair l'oportunitat de poder exposar a la sala de la vila encampadana i va asseverar que es tracta d'un espai ideal per la lluminositat i l'amplitud que presenta.

En aquesta línia, l'artista encoratja a tots els creadors del país a "aprofitar l'espai i a exposar les seves obres al Pas de la Casa". L'exposició és gratuïta i es pot veure durant l'horari d'obertura de l'Oficina de Turisme.