Passat, present i futur s’uneixen en el concert de la constitució de l’ONCA i la Jonca

Andorra la VellaLa Fundació ONCA, emparada pel Govern d'Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, organitza el tradicional concert de la Constitució, amb música tradicional i popular andorrana com a protagonista. Sota el títol 'Passat, present i futur: passió per la tradició', es podrà escoltar l'estrena de les variacions d'Albert Gumí sobre 'la Marxa del Consell' d'Enric Marfany i Bons (1871-1942) i l'estrena de la Suite andorrana per a piano i orquestra de corda d'Enric Bartumeu (1992). Enguany, l'actuació serà al Centre de congressos d'Andorra la Vella, el dilluns 14 de març, a les 12 hores, i les entrades es posen a la venda aquest a www.onca.ad.

El programa musical ha estat ideat pel director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, que amb un total d'onze peces, es podrà escoltar repertori andorrà en format clàssic. Alguns dels compositors interpretats seran Joan Roure i Jané (1921-1990), amb les peces 'L'Andorrana, Aplec a Meritxell' i 'Aplec a Encamp', amb l'adaptació per a cordes de David Sanz. També hi haurà la interpretació de tres motets d'Enric Marfany i Gosset (177-1957) amb l'adaptació del director artístic de la Fundació ONCA. Segons Albert Gumí "el Concert de la Constitució és molt important per a la nostra tasca de divulgació i promoció de la música del país, amb una voluntat clara de crear un repertori de música clàssica andorrana que pugui esdevenir la presentació musical del nostre país tant dins com fora del territori andorrà".

Com a novetat d'enguany hi haurà l'actuació del pianista i compositor andorrà Enric Bartumeu (1992), que estrenarà juntament amb l'ONCA, la Suite andorrana per a piano i orquestra de corda, que constarà de quatre parts diferenciades: 'El Jazz del rellotger', 'Mon nom', 'Esguard' i 'El Jazz Carlemany'. Per a Bartumeu, l'estrena de la suite és una oportunitat única per créixer com a músic. "És un honor poder escriure música i encara més interpretar-la amb l'ONCA i l'Albert Gumí", ha declarat, afegint que és "realment una sensació màgica". També, el jove pianista explica que el procés creatiu ha consistit a fer recerca de partitures antigues. "Gràcies a un arxiu familiar i a la feina de recerca feta a l'Arxiu Nacional d'Andorra, vaig poder fer un recopilatori de peces d'autors andorrans de finals del segle XIX i principis del XX, en especial d'Enric Marfany Gosset", ha manifestat. De fet, fruit d'aquesta recerca, l'Albert ha fet entre altres, uns arranjaments a partir d'uns motets eucarístics de Marfany Gosset que es podrien batejar com els "corals de Bach andorrans". Una altra de les estrenes seran les variacions sobre 'La Marxa del Consell', d'Enric Marfany i Bons i reescrita per Albert Gumí.

L'actuació comptarà amb un total de 31 artistes en escena, dels quals setze músics formen part de l'ONCA, catorze músics de la Jonca i Enric Bartumeu al piano. El concert serà dirigit per Albert Gumí i comptarà amb Gabriel Coll com a concertino. Segons Teresa Areny, cap de producció de la Fundació ONCA, "aquesta actuació evidencia l'aposta que es fa amb la combinació de la Jonca al costat de l'ONCA, amb l'objectiu de col·laborar en la formació continuada dels joves músics". El fet de treballar al costat de professionals és un dels objectius de la Fundació marcat pels tres eixos principals de formació: persones i Andorra i el leitmotiv d'enguany que és la passió, ha comentat. Les entrades es poden adquirir a partir d'aquest divendres, 4 de març, a www.onca.ad, al preu de 5 euros per localitat. El dia del concert no hi haurà venda d'entrades.