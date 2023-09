El professor Dominic Keown, guanyador del 32è Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Cultural

Andorra la VellaEl jurat del Premi Internacional Ramon Llull ha decidit atorgar aquesta distinció per unanimitat en la seva modalitat de Catalanística i a la Diversitat Cultural a Dominic Keown, catedràtic emèrit de Catalan Studies a Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge al Regne Unit on impartia classes des del 1996.

Segons informen des del Govern, el jurat ha fet èmfasi en el fet que la seva contribució a la catalanística abasta àmbits diversos: la docència de llengua catalana, la recerca acadèmica en el camp de la cultura, la literatura i el cinema, la traducció i la promoció de la llengua dins de les universitats on ha treballat i a través de l’Anglo-Catalan Society. Destaca també la seva activitat en la integració del català en el currículum universitari a Cambridge i les tasques de promoció dels estudis de català, que han conduït a un increment exponencial d’estudiants i a l’intercanvi d’investigadors catalans i britànics entre universitats.

A més, manifesten que la contribució del Professor Keown s’ha fet apreciar, així mateix, pel seu esperit d’innovació. Al final del segle passat, en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), va organitzar els primers congressos en línia dedicats a la cultura catalana. Amb la mateixa institució, va fundar el 1998 The Journal of Catalan Studies, la primera revista en línia dedicada a la catalanística i ara publicació de l’Anglo-Catalan Society i en seria el seu redactor en cap fins la seva jubilació el 2021. Durant l’últim lustre de la seva carrera, i en col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats, va ser el director de cinc Congressos Internacionals per a la defensa i promoció del català entre alumnes de secundària. Cada conferència comptava amb la participació de més de 500 estudiants preuniversitaris d’una vintena d’instituts dels Països Catalans.

El premi, dotat amb 6.000 euros, es convoca anualment i de forma conjunta per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Aquest reconeixement té per objectiu valorar el conjunt de l’obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o bé l’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat, o de la diversitat cultural com a valor universal.

Enguany, el jurat ha estat format per Agustí Alcoberro, Teresa Fèrriz i Jaume Subirana, per part de la Fundació Congrés de Cultura Catalana; i Teresa Colom, Jordi Ginebra, Maria Josep Cuenca, i Joan Sans per part de la Fundació Ramon Llull.

Aquest guardó es va lliurar per primera vegada a l’any 1986 a l’Anglo-Catalan Society i en les darreres edicions els guardonats han estat Mary Ann Newman (2022), Joseph Lo Bianco (2021), Ko Tazawa (2019), Christer Laurén (2018), Jon Landaburu (2017), Kathryn Woolard (2016) i Philip D. Rasico (2015).