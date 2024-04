Condemnats per emportar-se la caixa forta d'un supermercat

Andorra la VellaEl propietari d'un supermercat de Sant Julià va denunciar que mancava una caixa forta – de color vermell bordeus podent-se obrir mitjançant una clau o un codi de seguretat i d'una mida similar a un micro-ondes ubicada al despatx del gerent. El furt hauria tingut lloc entre les 17:15 hores moment en què una empleada va anar a buscar canvi del seu interior i les 17:35 hores quan va tornar-hi i la caixa forta ja no hi era.

El gerent del Supermercat va posar a disposició del Servei de Policia les filmacions del lloc dels fets, podent-se apreciar en les mateixes com cap a les 17:32 hores es veuen dos homes a la porta del despatx on estava ubicada la caixa forta. Un d'ells – home d'uns 40 anys d'entre 1,70 i 1,75 metres d'alçada, cabells castanys, complexió normal de pell clara, vestit amb pantalons curts de color blaus de la marca Adidas amb una samarreta de color blau amb la menció 1890 de color blanc al pit, amb sabatilles esportives de color blaves, un rellotge de grans dimensions de color, semblant ser dels països de l'Est - duent una motxilla de grans dimensions a l'esquena de color camuflatge – presumptament buida - i entrant a l'interior del despatx.

L'altre home tenia uns 40 anys, d'entre 1,65 i 1,70 metres, cabells curts de color negre, de complexió prima, de pell clara, vestit amb pantalons texans de color blaus, jersei de color blau marí, sabatilles esportives de color vermell, semblant ser dels països de l'Est -, es queda a la porta vigilant, podent-se apreciar com passats 3 minuts i essent les 17:35 hores es veu l'home que ha entrat, sortí portant la motxilla a les mans, penjant-se-la tot seguit a l'esquena, apreciant-se com aquesta estaria plena amb un pes considerable, que seguidament els dos homes agafen dues ampolles, una bossa de patates i paguen, sortint per les portes d'accés al Supermercat.

La policia va aturar un cotxe a la frontera amb un dels ocupants que coincidia amb una de les descripcions. A la part del darrere hi havia la motxilla en la qual s'havien endut la caixa forta. Realment, havien estat tres els autors del cop perquè un esperava amb el cotxe engegat per marxar quan sortissin de cometre el robatori.

En la declaració policial van explicar que tots tres havien anat en cotxe en direcció a Andorra la Vella. Van agafar un caminet cap al bosc i van obrir la caixa forta. Es van repartir els diners. Dos van marxar en cotxe i un tercer va anar-se'n a peu cap a Espanya. Els hi van trobar gairebé dos mil euros, menys de la meitat de la xifra furtada. Concretament, estaven comptabilitzats 4.833 dins la caixa.

En el lloc on havien indicat que havien estat es va trobar la caixa oberta. Van ser condemnats a 18 mesos de presó, però la pena es va substituir per una expulsió durant set anys d'Andorra.