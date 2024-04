La CUP reclama un canvi de model econòmic al Pirineu

Andorra la VellaAquest dissabte la CUP ha realitzat dos actes de campanya a l’Alt Urgell, a la Seu i a Oliana, de la mà de Bernat Lavaquiol, el cap de llista per la demarcació de Lleida al capdavant.

Els anticapitalistes defensen un canvi de model que faci que el Pirineu deixi de ser “una zona de sacrifici a la mercè del monocultiu turístic”, amb totes les conseqüències que les veïnes ja estan patint, per ser un territori viu i dinàmic, divers econòmicament, capaç d’oferir feina estable i de qualitat per evitar que el capital de les joves migri cap a l’àrea metropolitana i amb la garantia de drets com l’habitatge a preus assequibles i uns serveis públics de qualitat sobretot en educació i sanitat.

Amb el lema #DefensemLaTerra els cupaires posen al centre de la seva campanya “la necessitat i urgència de fer un canvi de rumb en el model de país” i apunten a les actuals crisis climàtiques, econòmiques i socials com a evidència.

L’acte de la Seu ha comptat amb la participació de Gisela Sellés, alcaldessa de la CUP a Cava, que ha reclamat que “des del Parlament es pensi amb les necessitats dels municipis rurals i petits”.

Laure Vega, núm. 2 de la candidatura per Barcelona, ha remarcat que “vivim en una societat empobrida, esclafada entre la inflació i els preus de l’habitatge, el turisme que esgota els recursos i les deslocalitzacions de la indústria. El futur millor no caurà del cel, cal construir-lo entre totes les persones treballadores, i per això hi som la CUP i la Unitat Popular, per fer-ho possible”.

Per Lavaquiol “les alternatives als problemes actuals de les treballadores passen per un canvi en el model productiu per fer front a l’especialització de monocultiu a la que ens han abocat a Ponent i al Pirineu. Urgeix apostar per tenir un sector primari fort sense deixar cap pagès enrere, garantint preus justos pels seus productes a través d’una distribuïdora pública, garantir que hi hagi un relleu generacional a través d’un banc de terres i apostar per una asseguradora pública que no faci negoci amb la misèria de la pagesia i les conseqüències del canvi climàtic. Cal plantejar solucions per les necessitats reals de la població, blindar drets com l’habitatge perquè pugui ser accessible a tothom, generar feina estable i de qualitat i fer que els serveis públics siguin forts perquè la gent no tingui por de posar-se malalt i l’educació sigui realment integradora. ”

A Oliana, Lavaquiol ha estat acompanyat per Arnau Quingles, regidor de la CUP al municipi, i Núria Sauquillo, núm. 9 de la candidatura, que han exposat la importància que Lavaquiol entri de diputat per fer de corretja de transmissió dels moviments socials, les lluites locals i les problemàtiques del Pirineu.