Prop de 10.000 assistents al festival de música 'Hibernation'

Andorra la VellaEl Festival de Música Electrònica Hibernation ha estat un gran èxit d'assistència de públic i durant els quatre dies s'han comptabilitzat deu mil persones. Els bons resultats del festival porten a obrir la porta a una setena edició l'any vinent, segons ha explicat l'organitzador Adrien Serres a Andorra Televisió. "Convidarem grans artistes", ha apuntat Serres.

El festival també ha estat molt positiu per als diferents sectors econòmics del Pas de la Casa en una temporada força irregular per la falta de neu. Tant l'hoteleria com el comerç i la restauració han pogut gaudir de l'impuls dels quatre dies amb milers de turistes en el poble encampadà.