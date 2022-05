Prop de 30.000 euros per rehabilitar els ponts d'Engordany i de la Tosca

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany destina 30.000 euros a rehabilitar els ponts d'Engordany i de la Tosca. Ho ha manifestat aquest dijous durant la presentació dels projectes la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, qui ha manifestat que la voluntat de la corporació per conservar els monuments considerat patrimoni cultural al territori, així com continuar embellint "el fermall" de la zona d'actuació del projecte Caldes, el qual ha avançat que preveuen presentar "pròximament".

Així doncs, ha manifestat que, si no hi ha cap imprevist, la voluntat és iniciar els treballs de reforma el pròxim mes de setembre, a través dels quals es restauraran les infraestructures i es modificarà la il·luminació per augmentar la visibilitat. La rehabilitació compta amb l'assessorament i la direcció tècnica de dos experts francesos en la matèria.

(Seguirà ampliació)