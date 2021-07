Quim Salvat estrena nou disc a l'ON-Carrer

EncampQuim Salvat ha estat aquest dimecres el protagonista de la sèrie de concerts de l'ON-Carrer. El cantautor, nascut a Tarragona, però establert a Andorra, ha tocat a la plaça de Sant Miquel d'Encamp un repertori de cançons del primer disc i del seu segon treball. La gran sorpresa del públic ha estat quan Salvat ha interpretat alguns dels temes que formaran part del seu tercer disc 'L'últim despertar'. Després de realitzar la producció musical del nou treball, Salvat està a l'espera de poder entrar a l'estudi de gravació i poder fer-lo realitat. "Serà la primera vegada que algunes d'aquestes cançons sonin davant el públic així que estic impacient", ha comentat minuts abans de l'inici del concert, el qual han pogut escoltar una vintena de persones repartides de tal manera que es respectaven les distàncies de seguretat sanitària.

Tal com ha explicat Salvat, a diferència dels primers treballs, "que tenien un vessant més reivindicatiu", amb el nou disc ha volgut aportar el seu granet de sorra per contagiar el positivisme "ara que és moment de donar ànims a tothom". També ha recordat que fa un temps va "tenir la sort de treballar amb l'ONCA a l'auditori" i en aquest sentit, ha afegit que "sempre és molt positiu que, a part de tot el ventall de música clàssica, l'ONCA doni sortida a projectes de carrer, als nous grups que surten i que poden tenir un espai per ensenyar la seva feina".

Quim Salvat va començar de ben petit en el món de la música participant en el grup de folk que tenia el seu pare. Va ser el guanyador del 14è premi Carles Sabater amb la cançó "Gràcies", i els seus dos treballs d'estudi s'anomenen 'El meu granet de sorra' i 'Quan la música pot anar més enllà'.