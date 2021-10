Sant Julià homenatja la figura i la vida de Sergi Mas

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha homenatjat a Sergi Mas aquest dissabte, coincidint amb el 91è aniversari de l'artista. Al migdia, el cònsol major, Josep Majoral, acompanyat de membres del comú i representants institucionals, han inaugurat la sala d'exposicions 'Sergi Mas' a la primera i segona planta de la casa comuna i també l'exposició 'Sergi Mas i el seu entorn'.

En el discurs inaugural, Majoral ha volgut recordar el vessant més humà de l'artista. "És un gran artesà reconegut, però no sé si la gent té clar que a darrere de l'artista hi ha una gran persona", ha manifestat el cònsol, assegurant que és una persona molt estimada i reconeguda a Sant Julià de Lòria. De fet, a la casa comuna ja hi ha una mostra de l'obra de Sergi Mas amb l'armari de les quatre claus i amb peces tant a la sala de plens com al despatx del cònsol. Per tant, ha declarat que és molt important posar el nom de l'artista a la nova sala d'exposicions de la casa comuna, "una casa tan emblemàtica pels lauredians".

L'exposició es podrà veure fins a finals de desembre i estarà oberta al públic de dimarts a divendres de les 16 a les 20 hores i els dissabtes entre les 10 i les 13 hores i també de les 16 a les 20 hores. D'aquesta manera, el comú ha pogut recollir al voltant d'un centenar d'obres de l'artista que van des de la ceràmica, la fusta i la pintura, entre d'altres. Majoral també ha indicat que Mas ha fet un tríptic especial per a l'ocasió. "L'obra que hi ha a la casa comuna està feta amb molt d'afecte i amb un rerefons d'estima al país", ha remarcat el cònsol.

Per la seva banda, Mas ha ofert unes paraules d'agraïment al comú i s'ha mostrat molt satisfet de poder tenir aquesta exposició amb les seves obres. De fet, hi ha des d'una obra que va fer quan només tenia onze anys fins a una que s'ha fet fa pocs mesos. La mostra està dividida en quatre sectors i fa un repàs a la vida de l'artista.