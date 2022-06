Sant Julià ja custodia la flama del Canigó

Sant Julià de LòriaLa flama del Canigó ja ha arribat a Sant Julià de Lòria, parròquia que enguany torna a ser l'amfitriona de la festa després d'haver-ho estat per darrera vegada el 2015. L'arribada de la flama ha tingut lloc aquest dijous al migdia de la mà dels joves fallaires d'Andorra tot just davant de Casa Comuna, on l'esperaven la corporació comunal encapçalada pels cònsols Josep Majoral i Mireia Codina.

La parròquia espera viure aquest any una revetlla amb plena normalitat després de la crisi sanitària. De fet, Majoral ha declarat que espera que la flama pugui "cremar tot allò dolent" i que "ens permeti oblidar una mica les males estones que hem passat amb la pandèmia i la guerra a Ucraïna", tal com indica la llegenda.

Així doncs, la parròquia laurediana custodiarà la flama fins a les 19 hores, moment en què es traslladarà a la plaça del Consell General per tal que es pugui repartir cap a les parròquies perquè puguin encendre les seves respectives fogueres. En aquest mateix indret tindrà lloc el tradicional acte de relleus entre el Fallaire Major de les Valls d'Andorra i el Fallaire Menor d'Andorra la Vella.

Pel que fa a la celebració de la festa, en el cas de Sant Julià està previst que hi hagi fallaires i correfocs que recorrin els diferents carrers de la parròquia. Posteriorment, també es durà a terme l'encesa de la foguera i la tradicional revetlla, on es repartirà coca i moscatell entre els assistents.

Amb tot, el cònsol major ha demanat prudència amb el foc i la pirotècnia tenint en compte la situació d'alerta per risc d'incendi que pateix el país. "S'ha de ser molt curós amb el tema dels incendis i també amb els accidents que poden provar els petards", ha manifestat.