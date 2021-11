Sant Vicenç d'Enclar, reconstruït la tardor de l'any que ve

Andorra la VellaLa reconstrucció del campanar de Sant Vicenç ja ha arrencat amb la voluntat que la tardor del 2022 pugui estar finalitzada. Les obres s'han estructurat en dues fases, la primera de les quals s'allargarà fins al 20 de desembre i una segona que arrencarà cap al mes de març o abril, quan la meteorologia ho permeti. Aquesta reconstrucció, han incidit tant la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, com els arquitectes Lluís Ginjaume i Carles Brull, es farà de la manera més fidedigna possible a com era la torre abans de col·lapsar i això serà així perquè es farà servir una tècnica innovadora. "Seguint el compromís que vam adquirir, iniciem els treballs i tasques per impulsar la reconstrucció tan fidedigna com sigui possible", ha emfasitzat Riva.

Els treballs que ara han començat seran més de desconstrucció que de construcció, ja que tal com ha puntualitzat Ginjaume el que es farà és desconstruir la base que va quedar dempeus per analitzar el sòl, perquè la base "sigui ben sòlida". En aquest sentit, es faran treballs geològics que determinaran si cal alguna actuació, un aspecte que l'expert veu poc probable. Per tant, la construcció de la torre en si no començarà fins a la primavera i serà llavors quan serà visible aquesta actuació. Durant la roda de premsa per explicar els treballs s'ha destacat que els treballs també serviran "per posar en valor" el monument, amb la qual cosa s'actuarà també sobre els entorns i la il·luminació del monument.

Reconstrucció de Sant Vicenç d'Enclar

Ginjaume ha destacat que en aquesta reconstrucció es faran servir les 462 pedres que han estat identificades i, per tant, s'utilitzarà "el mateix material i la tècnica del morter de calç", és a dir "les mateixes tècniques que es van fer servir llavors" i acompanyades d'una "tecnologia molt puntera que ens ha permès mantenir el rigor en aquesta reconstrucció". A més, i tenint en compte tot el treball que s'ha fet de documentació a través del fons fotogràfic, es reconstruirà una cornisa que en actuacions anteriors no s'havia inclòs. De fet, es fa servir un model en 3D innovador que permet veure com era el campanar abans que caigués i d'acord amb aquesta digitalització es farà un treball de reconstrucció pedra a pedra. També es corregiran certes mancances detectades com ara un bombament a la base.

"La singularitat que té aquesta obra i el que representa a nivell tècnic aquesta fita de reconstruir amb el màxim de fidedignitat no era una opció, era una condició", ha destacat Brull, que ha afegit que es combinen tècniques constructives tradicionals amb les últimes tecnologies perquè el monument tingui la màxima semblança amb la imatge que tenia abans de caure, i més tenint en compte que es tracta d'un element "simbòlic" d'Andorra. El que es vol és "reproduir la imatge" que està a "l'imaginari" dels ciutadans per "no faltar a la memòria de la gent", tal com ha posat en relleu la directora del departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte.

Durant la roda de premsa Brull ha explicat que al llarg dels segles la torre havia patit un desplom (la part alta estava més sobresortida que la baixa) i que això, juntament amb altres elements com que els morters eren "molt pobres", poden ser elements que expliquin que la torre col·lapsés. De totes maneres, ha destacat que detectar aquest desplom no era fàcil i que ara ha estat possible detectar-lo precisament pels estudis que s'han fet per aplicar el nou model constructiu. D'aquesta manera, ha subratllat el que ha afirmat Ginjaume, que hi va haver un "politraumatisme" que va fer que el campanar caigués.

Quant al fet de si el calendari per a la reconstrucció pot influir en la tramitació de la candidatura transnacional a patrimoni de la humanitat sobre els testimonis materials de la construcció de l'Estat dels Pirineus: el coprincipat d'Andorra, De la Parte ha destacat que els processos d'aquesta candidatura són "una mica lents" i que cal, a més, "molta negociació" en estar tres estats implicats. Per aquest motiu ha remarcat que en menys de dos o tres anys no hi haurà un dossier per presentar a la Unesco. Riva ha afegit que els terminis, per a la reconstrucció, han estat ajustats a la legalitat dels processos administratius i ha puntualitzat que el projecte "no ha estat mai aturat" sinó que s'ha anat fent feina. En aquest sentit, ha defensat que el ritme ha estat "constant" i que s'ha prioritzat la reconstrucció, precisament, perquè hi ha aquesta candidatura en marxa.