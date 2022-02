Els sous dels cònsols tornen a ser motiu de sàtira al Ball de l'Óssa d'Encamp

EncampTal dia com avui de fa 10 anys, el 20 de febrer de 2012, va ser notícia...

Centenars de persones s'han aplegat aquest dilluns a la tarda a l'aparcament de l'Areny per gaudir del tradicional Ball de l'Óssa del Carnaval encampadà, que, com els darrers actes d'aquesta festa, ha estat protagonitzat pel debat sobre els sous dels cònsols i més concretament, sobre la decisió presa en un inici per les cònsols d'Escaldes i Sant Julià d'apujar-se el sou.

Segons han explicat els joves que han fet de dallaires del camp de cereals, aquest any 'amb les eleccions teníem més material del normal' i s'ha aprofitat. Tant és així que s'ha ironitzat sobre les promeses dels partits durant la campanya, de les quals 'després no se'n recorden' o sobre les noves opcions que explora el Partit Socialista per substituir el porta a porta. També hi ha hagut comentaris per alguns membres de l'actual corporació, com els cònsols, amb motiu dels quals 'es declararà Sant Jordi festivitat de la parròquia' o els consellers de l'oposició Joan Sans i Eluska Galdós, alias Joan Sansi i Eluski Galdi, protagonistes de la pel·lícula La jaula de las locas.

Altres personatges que han aparegut mentre els dallaires segaven el camp han estat l'esquiadora Lindsay Vonn, qui ha baixat obrint-se pas entre el nombrós públic, o un grup de ferrallers andalusos que feien negocis amb el Comú.

Un any més els pagesos han acabat empastifats de farina, ous i tot el berenar que els ha portat la noia del grup, per la qual s'han acabat barallant. La disputa ha acabat quan ha fet acte de presència l'óssa per menjar-se el berenar dels dallaires i que ha estat morta per d'uns militars yankies. Per posar punt i final a la festa, els presents han pogut gaudir d'allioli i la música de la xaranga.