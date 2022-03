'The Teen Project' omple les Fontetes amb una obra sobre la necessitat de trencar etiquetes

La MassanaEl grup de teatre del centre jove, el Punt 400 de la Massana, va aconseguir omplir el teatre de les Fontetes, divendres i dissabte, durant els dos passis de la seva nova producció 'Sex Education; trencant etiquetes'. L'obra està basada en la mítica sèrie de Netflix, però amb adaptacions i guió a càrrec de Fran Doonan, Sofia Martins i els mateixos joves. 'The Teen Project' està format per vuit actors: Rita Abrantes, Rafael de Sá, Xenia Roca, Leandro Afonso, Samanta Amorim, Alex Farré, Nerea Fidalgo i Marta Aymà. A més, també forma part de la companyia Marcelo Duarte, que s'ocupa de la part tècnica.

Els actors van interpretar diferents situacions de discriminació que es viuen en una aula d'institut, ja sigui per gènere, per nivell cultural o perquè es produeix un assetjament. A més van interpretar diferents coreografies de dansa, molt aplaudides pel públic. Un dels aspectes destacats va ser justament la gran acollida per part del públic. "Estem aconseguint que els joves s'interessin pel teatre, no només com a actors sinó també com a espectadors", ha explicat el conseller d'Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet, qui remarcat que "a través de la cultura es pot fer poble, perquè han vingut a les Fontetes molts massanencs atrets per aquesta proposta".

El projecte de creació d'un grup de teatre ha tingut tant èxit, que ja s'ha format un nou grup, amb joves de 12 a 15 anys, que estan preparant una obra juntament amb la gent gran de la Massana. Amb l'estrena d'aquesta obra, el comú se suma a la celebració del dia mundial del teatre.