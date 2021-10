Nova edició de l'Ordino Clàssic

Andorra la VellaL’Ordino Clàssic, una iniciativa cultural que té com a objectiu acostar a tothom la música clàssica i popular, a través d’un concepte actual i modern i amb una forta aposta pels músics del país, arriba a la quarta edició. La programació arrencarà el 24 d’octubre i s'allargarà fins a l’1 de gener i tindrà lloc en dos dels escenaris més representatius de la parròquia: l’Auditori Nacional d’Andorra i l’església parroquial d’Ordino.

Enguany, l'Ordino Clàssic presenta un programa amb cinc concerts. La primera cita d’aquesta quarta edició d’Ordino Clàssic anirà a càrrec del Quartet Goldberg, nascut en el si de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra. Sota el títol de 'Clàssics dels anys 1950 als 2000', proposarà un programa centrat en cançons conegudes pel gran públic.

Per al mes de novembre s’han programat dues noves cites. La primera, a càrrec del Quartet Klaima, format per Albert Gumí, clarinet; Aleix Puig, violí; Gregori Ferrer, acordió, i Marçal Ayats, violoncel. Sota el títol de 'L’ànima del klezmer', farà un recorregut per les músiques centreeuropees d’influència klezmer més populars, amb referències també a la música sefardita i hebrea en general.

La segona cita del novembre, compta amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, sota la direcció del concertino Francesc Planella. La proposta porta per títol 'Menú de cine', i actua com una segona part del concert 'De pel·lícula!' de la passada edició, i proposa una sèrie de bandes sonores de grans pel·lícules clàssiques que en aquesta ocasió se serveixen com a proposta d’un menú 'gastro-cinèfag'.

Ja al desembre tindrà lloc una actuació a càrrec d’un sextet de violoncels de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, que sota el títol 'Un concert de conte', és una proposta familiar on la màgia de la música i el teatre es fusionaran per fer descobrir la música clàssica de forma amena i divertida.

Finalment, la 'Simfonia de Cap d’Any' serà l’encarregada de tancar la quarta edició d’Ordino Clàssic amb un espectacle alegre i divers per donar la benvinguda l'any 2022, que anirà a càrrec de l’ONCA, dirigida per Francesc Prat.

Enguany, després d’una tercera edició molt marcada per la pandèmia de la Covid-19, el certamen vol servir per reivindicar la necessitat de preservar la cultura i de gaudir-la d’una forma segura. Les entrades ja estan disponibles i es poden adquirir a la pàgina web d’Ordino Clàssic i a l’oficina de turisme d’Ordino, a un preu de 10 euros.

Per accedir a l’església parroquial d’Ordino, s’exigirà la presentació del passaport Covid o un certificat negatiu d’una PCR o TMA (màxim 48 hores prèvies) o d’un test d’antígens (TRA) (fet amb un màxim de dotze hores prèvies).