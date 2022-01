El tradicional Concert de Cap d'Any transmet des d'emocions íntimes fins a tocs d'humor amb un repertori molt variat

OrdinoUn any més, la música clàssica ha tornat a donar la benvinguda al nou any. L'Orquestra Nacional Clàssic d'Andorra (ONCA), sota la direcció de Francesc Prat, ha estat l'encarregada d'oferir el tradicional Concert de Cap d'Any sota el títol, 'Simfonia de Cap d'Any'. Un dels objectius del concert és transmetre emocions íntimes i també humor amb repertori molt variat de temes.

De fet, Prat, ha comentat, que el programa ha estat dividit en quatre parts, com una simfonia. "Dividir-ho en quatre parts de manera que sigui tot un relat i una història", ha exposat el director del concert, afegint que hi ha moments més emotius i lents i moments més divertits com la tercera part. Enguany, el Concert de Cap d'Any ha volgut ser una celebració de la música des del punt de vista d'una Viena clàssica. D'aquesta manera, el concert ha transitat per diversos estats d'ànim, per diverses emocions i racons, per aportar alegria i diversitat.

Concretament, el concert ha començat amb peces de la família Strausss, per després passar a temes de Gustav Mahler i de Fritz Kreisler. Finalment, la darrera part ha tornat a estar protagonitzada per la música de la família Strauss. Amb aquesta barreja de temes, l'orquestra ha volgut refrescar la ment del públic i fer-los descobrir altres compositors amb vinculació a Viena. En la mateixa línia, el concertino, David Olmedo, ha manifestat que el concert està replet de "música que ens inspira tendresa infinita i moments d'eternitat".

Prat també ha recordat que enguany, a causa de la pandèmia, no hi ha instruments de vent, i els 30 músics de l'orquestra han estat amb instruments de corda, percussió i una arpa. "És una oportunitat per conèixer un repertori que estem acostumats a sentir-lo en una gran orquestra", ha indicat, assegurant que aquest format més reduït permet descobrir més els instruments de corda.

Amb aquesta actuació, el comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà han donat per tancada la quarta edició de l'Ordino Clàssic, una iniciativa cultural que continua consolidant-se al país. Enguany ha estat formada per cinc propostes des de finals d'octubre, i ha servit per reivindicar la importància de la cultura dins la difícil situació provocada per la Covid-19. L'aforament per aquest concert ha estat limitat al 50% i s'han exhaurit totes les entrades.

Concert de Cap d'Any