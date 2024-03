La Universitat d'Andorra acollirà un curs sobre sostenibilitat amb experts de Creand Crèdit Andorrà i PwC

Andorra la VellaExperts de Creand Crèdit Andorrà, en col·laboració amb la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), han anunciat el curs “Iniciació a la sostenibilitat en l’empresa”, programat per al mes d’abril dins del Cicle de Perfeccionament Professional de la Universitat d’Andorra.

La formació, dirigida per Martí Alay i Natàlia Lalinde, director i tècnica de la unitat de Sostenibilitat de Creand Crèdit Andorrà, juntament amb el suport de Marga de Rosselló, sòcia responsable de Sostenibilitat i Canvi Climàtic de PwC a Catalunya i Andorra, abordarà conceptes bàsics de sostenibilitat des de les perspectives ambiental, social i de governança (ASG).

El curs se centrarà en les oportunitats per a les empreses d’integrar en la seva gestió aspectes com el canvi climàtic, la igualtat d’oportunitats i l’ètica en els negocis, amb l’objectiu de evitar el “greenwashing”. També inclourà una breu aproximació als marcs internacionals i nacionals, com l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’Acord de París sobre el clima i la normativa andorrana derivada de la Llei d’impuls de la transició energètica i la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat.

La formació està oberta a professionals, estudiants, professorat i totes aquelles persones interessades a adquirir nocions bàsiques en matèria de sostenibilitat. El curs, que tindrà una durada de vuit hores, es distribuirà en dues sessions els dies 19 i 20 d’abril. El període de preinscripció està obert fins al 5 d’abril i es pot formalitzar la participació a través de la web de la Universitat d’Andorra: https://www.uda.ad/iniciacio–a–la–sostenibilitat–en–lempresa/

El Cicle de Perfeccionament Professional de la Universitat d’Andorra té com a objectiu principal proporcionar formació continuada a la societat en general, més enllà de l’ensenyament reglat. Compta amb el suport de Creand Fundació, que finança un 20% de la matrícula per contribuir al desenvolupament i al progrés social.

Creand Crèdit Andorrà, el primer banc d’Andorra adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i als Principis de Banca Responsable d’UNEP Fi, va incorporar la Unitat de Sostenibilitat en l’estructura organitzativa l’abril de l’any passat, demostrant el seu compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat corporativa.