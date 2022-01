'Verano en la recámara', un recull de vivències dels darrers deu anys d'Ester Fenoll

Escaldes-Engordany"En el llibre hi ha poemes i vivències que m'han acompanyat durant els darrers deu anys". Amb aquestes paraules, l'autora, Ester Fenoll, descriu el nou poemari 'Verano en la recámara' que ha presentat aquest dimarts al museu Carmen Thyssen Andorra. De fet, l'autora ha confessat que va començar a escriure el llibre el 2011 i el va acabar a finals d'aquest 2021. En ell s'hi pot trobar fins a tres poemes dedicats al seu pare, poemes que ha fet durant les vacances i que pretenen transportar al lector a diferents emocions. "M'agrada l'amor i el desamor" però sobretot "m'agrada tractar el sentiment de tristesa i desesperació per explorar la textura sentimental que té la tragèdia", ha confessat Fenoll, assegurant que al llarg dels més de 80 poemes que configuren el llibre s'hi pot trobar qualsevol tipus d'emocions, des de situacions dramàtiques fins a vivències alegres.

Pel que fa al títol, 'Verano en la recámara', l'autora ha comentat que en el darrer poema del llibre parla dels records d'estiu a la infantesa. De fet, ha explicat que ella es passava els estius a la platja. "L'estiu i la infantesa són pàtries a les que m'agrada sempre retornar" i ha afegit que l'estiu és la seva estació preferida. Per aquest motiu, "sempre m'he de guardar un 'verano a la recámara' per poder fer la travessia per l'hivern", ha manifestat.

Tot i que els quatre poemaris que ha fet segueixen una mateixa línia, després d'aquests deu anys sense publicar, Fenoll ha declarat que en aquest llibre, amb una experiència i una maduresa més gran, mostra un missatge més alegre amb una visió més esperançadora de l'existència.

El llibre compta amb les il·lustracions de Perico Pastor. De fet, l'editora del llibre d'Aloma Editors, Montse Cardelús, ha declarat que els dos artistes urgellencs s'han unit en una aventura andorrana. Al llarg dels versos plens de vida del poemari, Cardelús, ha manifestat que el treball amb l'autora ha estat molt fàcil i ha destacat aquesta complicitat que es troba en el llibre amb les il·lustracions de Pastor. "Són dibuixos que et fan pensar", ha indicat Cardelús, assegurant que les il·lustracions mostren les emocions dels poemes i els hi dona "una dimensió addicional". A més, també s'han creat dos clips de dos poemes amb la col·laboració a les imatges de Nil Forcada i amb la música de Landry Riba, per fer arribar el poemari a tothom. Aloma Editors publicarà aquests clips, ja que la situació sanitària actual no permet fer una presentació amb públic.

En la roda de premsa també ha pres part el prologuista del llibre, Guillermo Cervera, qui ha confessat que li va generar una gran responsabilitat quan Fenoll li va proposar que fes el pròleg. "He fet bastants pròlegs de llibres d'arts i d'exposicions d'artistes" però mai d'un poemari, ha declarat, afegint que un cop va llegir el llibre, les paraules li van sortir soles. "Espero que la gent connecti amb aquesta facilitat i emotivitat" amb els poemes, ha declarat.