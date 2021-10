Un vermut amb ingredients que evoquen els colors i sentiments d'Andorra

Andorra la VellaFa 10 anys, el 21 d'octubre de 2011, va ser notícia...

La Fira d'Andorra la Vella serveix aquest cap de setmana per promocionar el congrés Andorra la Vella Gastronòmica, i una de les activitats que s'han organitzat al seu estand ha estat la presentació del vermut andorrà, a càrrec del prestigiós preparador de còctels Javier de las Muelas. Muelas ha explicat que els ingredients utilitzats són el vermut vermell, que evoca la cultura italiana, barrejat amb un punt amarg d'un bitter de taronja, ginebra Bombay Sapphire per evocar la neu i el gel, i menta per simbolitzar el color la natura andorrana.

Javier de las Muelas ha explicat a l'ANA que participa al congrés perquè Andorra és un país que s'estima molt, i considera que pot contribuir aportant els coneixements del seu equip sobre la cultura del beure i del còctel.

El vermut de Javier de las Muelas s'ha pogut degustar aquest dissabte juntament amb les tapes que han elaborat els cuiners que participaran al congrés Andorra la Vella Gastronòmica. Tot plegat ha servit per promocionar l'esdeveniment, que se celebrarà del 13 al 15 de novembre amb la presència d'experts de renom internacional.